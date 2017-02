Rolf Mähliß, Vorstandsmitglied der DKB, sagt: "Wir freuen uns, die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der EIB - insbesondere im Bereich Erneuerbare Energien - fortzusetzen. Bereits seit Mitte der 90er Jahre ist die DKB Finanzierungspartner für ihre Kunden bei Investitionen in erneuerbare Energien in Deutschland. Seitdem haben wir hier Projekte mit einem Gesamtvolumen von über 11 Mrd. Euro begleitet."



Hintergrundinformationen



Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungsmittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.



Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) mit Sitz in Berlin betreut mit ihren insgesamt rund 3.200 Mitarbeitern Geschäfts- und Privatkunden. Die Bilanzsumme der DKB beläuft sich auf mehr als 74 Mrd. Euro, über 80% davon setzt sie in Form von Krediten ein. Als Partner von Unternehmen und Kommunen hat sich die Bank frühzeitig auf zukunftsträchtige Branchen in Deutschland spezialisiert: Erneuerbare Energien, Gesundheit, Pflege, Bildung, Landwirtschaft und Wohnen. Durch nachhaltige Kundenbeziehungen gehört die DKB in vielen dieser Wirtschaftszweige seit Jahren zu den Marktführern. (01.02.2017/ac/a/m)







Das gesamte Investitionsvolumen, das die DKB damit initiiert, beläuft sich auf 500 Millionen Euro, davon werden 50 Prozent der Vorhaben im Bereich der erneuerbaren Energien realisiert. Weiterhin stehen Mittel für Investitionen zum Beispiel in Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, den ÖPNV oder für ÖPP-Vorhaben in Deutschland zur Verfügung. Eine erste Tranche über 50 Millionen Euro wurde jetzt abgerufen. Die zinsgünstigen Mittel wird die DKB über Einzelkredite an ihre Kunden weiterreichen.