EDF (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F) gehört zu den größten vertikal integrierten Energieversorgern der Welt. Der Konzern ist weltweit der größte Betreiber von Kernkraftwerken (58 AKW mit Kapazität über netto 75 GW an 20 Standorten). Daneben zählt EDF global zu den fünf größten Betreibern erneuerbarer Energien (28 GW, i.W. Wasserkraft in Frankreich). Maßgebliche Ergebnisanteile werden in Frankreich (78%) und England (12%) erwirtschaftet, wo der Konzern über führende Marktpositionen verfügt. Daneben ist EDF auch in Italien und zahlreichen sonstigen Ländern mit teils soliden Marktpositionen aktiv. Der Konzern versorgte zuletzt 37 Mio. Kunden und produzierte 623 TWh Strom. (16.02.2018/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - EDF-Aktienanalyse von Analyst Rodger Rinke von der LBBW:Rodger Rinke, Investmentanalyst der LBBW, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die EDF (Electricité de France)-Aktie (ISIN: FR0010242511, WKN: A0HG6A, Ticker-Symbol: E2F) ein.Herbe Rückgänge habe es auf Ertragsseite gegeben: Das EBITDA sei von 16,4 Mrd. EUR auf 13,742 Mrd. EUR zurückgegangen, was einem organischen Minus von 15% entspreche. Dies habe EDF allerdings schon im Dezember 2016 angekündigt. Dies sei u.A. einer schwachen Entwicklung in Frankreich (Atomkraftproduktion und fallenden Volumen im Netzbereich) sowie Rückgängen in UK (Strompreise) geschuldet gewesen. Ebenso habe sich die oben genannte Tarifanpassung im VJ negativ ausgewirkt (ohne diese -10%). Die Markterwartungen hätten bei 13,67 Mrd. EUR gelegen. Auf berichteter Basis habe der Rückgang bei 16% gelegen.EBIT und Nettoergebnis schwach: Das EBIT sei um 25% auf 5,637 Mrd. EUR zurückgegangen, während das berichtete Nettoergebnis ein Plus 11% auf 3,173 Mrd. EUR aufgewiesen habe. Hier habe ein Buchgewinn aus dem Verkauf der Übertragungsnetz-Holding CTE (1,5 Mrd. EUR) und ein verbessertes Finanzergebnis geholfen. Würden Sondereffekte (daneben vor allem Impairments von 1,0 Mrd. EUR; stabil zum FY16) nicht berücksichtigt, weise das Nettoergebnis ein Minus von 31% auf 2,820 Mrd. EUR auf.Dividende überrascht: Die Dividende für 2017 solle 0,46EUR je Aktie betragen, was einerAusschüttungsquote von 60% entspreche.Anstieg 2018: EDF plane mit einem EBITDA von 14,6 bis 15,3 Mrd. EUR. Gleichzeitig werde von einer Payout-Ratio von 50% des nachhaltigen Nettoergebnisses (2019: 45 bis 50%) und einer Leverage Ratio Net Debt/EBITDA von unter 2,7x ausgegangen.Wir haben uns entschieden, die Coverage für die EDF-Aktie mit der heutigen Publikation einzustellen, so Rodger Rinke, Investmentanalyst der LBBW, in einer aktuellen Aktienanalyse. Das letzte Rating habe "verkaufen" mit einem Kursziel von 9,90 EUR gelautet. (Analyse vom 16.02.2018)