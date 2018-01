Xetra-Aktienkurs EASY SOFTWARE-Aktie

7,30 EUR -0,27% (19.01.2018, 11:49)



ISIN EASY SOFTWARE-Aktie:

DE0005634000



WKN EASY SOFTWARE-Aktie:

563400



Ticker-Symbol EASY SOFTWARE-Aktie:

ESY



Kurzprofil EASY SOFTWARE AG:



Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY) in Mülheim a. d. Ruhr entwickelt seit 1990 nachhaltige Lösungen für elektronische Akten und Archivierung sowie Vorgangsautomatisierung - effizient, leicht installierbar, einfach zu warten. Das gilt zum Beispiel für die digitale Rechnungsverarbeitung, das Vertragsmanagement, das Personalwesen sowie für zahlreiche weitere Unternehmensbereiche und Abteilungen. Mit über 12.000 branchenübergreifenden Kundeninstallationen zählt die EASY SOFTWARE AG zu den führenden Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Auslandsgesellschaften befinden sich in Europa, Asien und den USA. (19.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EASY SOFTWARE-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Großjohann von der BankM-biw AG:Daniel Großjohann, Aktienanalyst der BankM-biw AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE0005634000, WKN: 563400, Ticker-Symbol: ESY).Mit der jüngst vermeldeten (und rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getretenen) Übernahme der Bielefelder Systec GmbH stärke sich die EASY SOFTWARE AG nicht nur regional (Niedersachsen/NRW), sondern gewinne auch weitere direkte Endkundenzugänge. Die 1983 gegründete Systec GmbH erwirtschafte mit neun Mitarbeitern einen Außenumsatz von rund EUR 2 Mio., davon über EUR 1 Mio. mit der EASY SOFTWARE AG. Die erworbene Einheit dürfte nach der Integration überproportional profitabel sein, der Kaufpreis (max. EV/Umsatz von 0,75) erscheine Großjohann vor diesem Hintergrund günstig. Der Analyst habe die Nettoeffekte der Systec-Übernahme in den Schätzungen für 2018ff berücksichtigt. Die Peer-Gruppen-Bewertung (Basisjahre 2017 und 2018) habe dabei in einem stärkeren Maße als die Übernahme selbst zu seiner Kurszielanhebung von EUR 8,03 auf EUR 8,86 beigetragen.Daniel Großjohann, Aktienanalyst der BankM-biw AG, bewertet die EASY SOFTWARE-Aktie weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 19.01.2018)