Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA wurden im Oktober 261.000 neue Arbeitsstellen geschaffen, womit die Markterwartungen von 310.000 doch deutlich unterschritten wurden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Arbeitslosenquote habe im Oktober weiter auf 4,1% nachgegeben (September: 4,2%), das niedrigste Niveau seit 2001. Die Erwerbsquote habe sich im Oktober 2017 auf 62,7% ermäßigt (September: 63,1%). Ein Dynamikverlust bleibe zu konstatieren bei den Stundenverdiensten: Die Jahresrate habe von revidiert 2,8% im September auf 2,4% im Oktober nachgegeben. Eine niedrigere Jahresrate habe es zuletzt nur im September 2015 gegeben. Fazit: Weiterhin Fehlanzeige in Hinblick auf signifikante Inflationsimpulse durch den Arbeitsmarkt.Der US-Arbeitsmarktbericht sei nahezu ereignislos am Devisenmarkt verpufft. Der US-Dollar habe sich zunächst nur gut behauptet zum Euro bei rund 1,165 USD gezeigt. Im Oktober habe aber der ISM Index für den Dienstleistungssektor auf 60,1 Punkte klettern können, das höchste Niveau seit August 2005. Der Euro habe damit zum US-Dollar weiter in Richtung von rund 1,16 USD nachgegeben. (06.11.2017/ac/a/m)