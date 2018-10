ISIN Dufry-Aktie:

CH0023405456



WKN Dufry-Aktie: A0HMLM

A0HMLM



Ticker-Symbol Dufry-Aktie: D2J

D2J



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Dufry-Aktie: DUFN

DUFN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Dufry-Aktie: DFRYF

DFRYF



Kurzprofil Dufry AG:



Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (11.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Aena, aktuell die Eigentümerin von 46 spanischen Flughäfen, habe einen strategischen Kapazitätsausbau in Madrid und Barcelona für EUR 2,8 Mrd. (2017-26) angekündigt. Im Einzelhandelsbereich arbeite Aena derzeit mit Dufry an neuen Shop-Formaten an fünf Flughäfen, ohne dass über die Erneuerung der Duty-Free-Verträge entschieden worden wäre. For Aena mache der Bereich Duty-Free/-Paid 29% der gewerblichen Aktivitäten aus, auf Specialty Shops würden 9% und auf F&B 17% entfallen.Der Hauptfokus der kommenden Expansion liege auf den Flughäfen Madrid (Nr. 6 in Europa mit 53 Mio. Passagieren - Ziel: 80 Mio.) und Barcelona (Nr. 7 mit 47 Mio. - Ziel: 70 Mio.). Durch ein Redesign der existierenden Läden solle die Verkaufsfläche vergrößert werden (Madrid: +18%, Barcelona: +8%, Mallorca: +29%).Aena rechne für sein spanisches Netzwerk mit einem Wachstum des Passagierverkehrs im Jahr 2019 von 2%. Im laufenden Jahr (bis August) seien in Madrid bereits 8,4% und in Barcelona 5,5% verzeichnet worden. Die gewerblichen Aktivitäten sollten 2019 um 5% zulegen, verglichen mit 8% 2018.Dufry erziele 9% seines Umsatzes in Spanien, und die Vertragserneuerung stehe 2020 an, aber Aena habe sich noch nicht entschieden, wie diese umgesetzt werden solle. In einem möglichen Zeitplan würde das Bieterverfahrens in Q4/1019 beginnen, die Verhandlungen würden in H1/2020 aufgenommen. Da Dufry in den Plänen einiger Flughäfen involviert sei, habe es eine gute Ausgangsposition für die Vertragserneuerung, aber der Analyst erwarte, dass die jährliche Erhöhung der jährlichen Mindestgarantie wegfallen werde.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Dufry-Aktie. Das Kursziel laute CHF 170. (Analyse vom 11.10.2018)Börsenplätze Dufry-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dufry-Aktie:89,80 EUR -2,67% (11.10.2018, 09:04)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Dufry-Aktie:CHF 105,50 -0,47% (11.10.2018, 15:26)