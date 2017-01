WKN Dufry-Aktie:

Dufry (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF) ist ein international tätiger Reiseeinzelhändler.



Das Unternehmen betreibt weltweit in 63 Ländern und rund 2.200 Geschäfte an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen und an anderen touristisch interessanten Orten.



Dufry verfügt über ein starkes Portfolio mit langfristigen Konzessionen, die das Unternehmen mit Flughafenbehörden und anderen Standorteigentümern ausgehandelt hat.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden prestigereiche Marken von über 1.000 Anbietern.



Die Kunden können auf die fachkundige Beratung mehr als 29.000 Dufry-Mitarbeiter vertrauen.



Dufry ist weltweit tätig, ihre Unternehmensstruktur ist in fünf Regionen gegliedert. Dufry arbeitet mit lokalen Partnern zusammen und richtet ihr Produktangebot jeweils nach den lokalen Einkaufsgewohnheiten der Kunden aus. (26.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Dufry-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Dufry-Aktie (ISIN: CH0023405456, WKN: A0HMLM, Ticker-Symbol: D2J, SIX Swiss Ex: DUFN, Nasdaq OTC-Symbol: DFRYF).Dufry habe über ein JV mit DFASS eine zehnjährige Betreiberlizenz für den Flughafen Bogotá (Kolumbien) erhalten und erweitere damit sein Portfolio um 2.200 qm Einzelhandelsfläche (1.300 qm im bestehenden Bereich, 800 qm neue Fläche). Diese zusätzlichen Flächen würden 2% der gesamten Einzelhandelsfläche in Lateinamerika und 0,5% konzernweit entsprechen.Dufry sei bereits heute in Lateinamerika führend und belege den ersten Platz in Brasilien, Argentinien, Uruguay, Mexiko, Puerto Rico und Chile. Kolumbien sei für das Unternehmen Neuland, Bogotá der drittgrößte Flughafen in Lateinamerika (mehr als 30 Mio. Passagiere). Dufry habe bereits andere Joint Ventures mit DFASS, insbesondere in den USA.Derzeit werde eine der bedeutendsten Konzessionen ausgeschrieben (aktueller Inhaber: DFS): Der Flughafen Hongkong werde die Einzelhandelsflächen für Spirituosen/Tabak (3.400 qm) und Parfüm/Mode (3.300 qm) neu vergeben. Die Angebotsfrist ende am 02.02., der Gewinner werde in Q2/2017 bekannt gegeben. Der Analyst gehe davon aus, dass Dufry auch hier interessiert sei, weil es damit einen hohen Marktanteil in Asien gewinnen würde.Die neue Konzession in Kolumbien stärke die Führungsposition von Dufry in Lateinamerika noch weiter und zeige das starke Angebot des Unternehmens für Flughäfen. Die anstehende Ausschreibung für HK biete Dufry die Möglichkeit, den Marktanteil in Asien auszubauen. Nach Ansicht des Analysten werde Dufry in GJ 2017 wieder ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Bereich erzielen, denn die meisten Probleme (Brasilien, Russland, Argentinien, Türkei) würden sich verbessern.