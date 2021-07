Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei zu Beginn des heutigen Handelstages in Europa stark eingebrochen. Es sei dem Index jedoch gelungen, sich vom Tagestief in der Nähe des 50% Retracements der Mitte Juli eingeleiteten Abwärtsbewegung (15.415 Punkte) zu lösen. Im weiteren Verlauf sei der Index wieder über die mittelfristige Unterstützungszone im Bereich von 15.475 Punkten geklettert. Während die Stimmung in Asien, insbesondere in China, schlecht gewesen sei, schienen die Bullen in Europa nicht aufzugeben. Je länger der Ausverkauf in China jedoch anhalte, desto wahrscheinlicher sei es, dass sich die Spillover-Effekte verstärken würden. Dies und die morgige FOMC-Sitzung seien die wichtigsten kurzfristigen Faktoren, die Aktienhändler im Auge behalten sollten. Auch die Risiken im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Delta-Variante sollten in die Bewertung einbezogen werden. Tokio habe heute eine Rekordzahl neuer Fälle gemeldet, und es bestehe das Risiko, dass sich die Olympischen Spiele zu einem Superspreading-Ereignis entwickeln würden. Bislang hätten die Regierungen in aller Welt davon abgesehen, erneut strenge Beschränkungen zu verhängen, doch sei dies nicht auszuschließen. In einem solchen Szenario könnten die Indices unter Druck geraten, aber es scheine unwahrscheinlich, dass wir einen Rückgang in der gleichen Größenordnung wie während des Ausverkaufs im Februar und März 2020 erleben würden.



Unternehmensnachrichten



Trotz der allgemein schlechten Stimmung steige die Aktie von Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) heute stark an. Die Aktie notiere nach der Veröffentlichung der vorläufigen Q2-Zahlen über 9% höher. Das Unternehmen habe ein bereinigtes EBIT von 49,6 Millionen Euro gemeldet, nach einem EBIT-Verlust von 8,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der vorläufige Umsatz werde auf 843 Mio. Euro geschätzt, gegenüber 772,6 Mio. Euro im zweiten Quartal 2021. Was die Investoren jedoch am meisten überrascht habe, sei die Anhebung der Gesamtjahresprognose. Dürr erwarte für das Gesamtjahr einen Umsatz im Bereich von 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro, gegenüber der vorherigen Prognose von 3,45 bis 3,65 Milliarden Euro. Die Prognose für den Auftragseingang für das Gesamtjahr sei von 3,6 bis 3,9 Mrd. Euro auf 4,0 bis 4,2 Mrd. Euro angehoben worden.



Einem Bericht von Reuters zufolge gebe Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) die Fusion mit Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) nicht auf. Der letzte, dritte Versuch, mit der Deutschen Wohnen zu fusionieren, werde wahrscheinlich scheitern, da Vonovia die Unterstützung der Aktionäre nicht habe gewinnen können. Berichten zufolge bereite das Management jedoch ein weiteres Angebot vor, das innerhalb weniger Wochen fertig sein solle. (27.07.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag schwächer, nachdem es in Asien, insbesondere in China, einen weiteren Tag lang zu starken Verkäufen gekommen war, so die Experten von XTB.Die wichtigsten westeuropäischen Indices hätten über 1% schwächer gehandelt, hätten sich aber von ihren Tagestiefs erholen können. Der russische Index könne als Outperformer angesehen werden, da er der einzige große europäische Index sei, der unverändert handele.