XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

19,93 EUR -7,00% (12.03.2020, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

19,925 EUR -5,57% (12.03.2020, 12:25)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (12.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF).Die Dürr AG habe gemäß vorläufigen Zahlen die Auftragseingänge im Geschäftsjahr 2019 um 3,7% auf EUR 4,077 Mrd. steigern können. Der Umsatz habe um 1,3% auf EUR 3,922 Mrd. zugenommen. Das EBIT vor Sondereffekten habe sich um 4,3% auf EUR 263,1 Mio. verringert, das EBIT sei um16,1% auf EUR 195,9 Mio. abgerutscht. In der Folge habe sich auch die EBIT-Marge des Konzerns um 1,0 Prozentpunkte von 6,0% auf 5,0% verringert. Insbesondere für die Restrukturierungbei HOMAG, aber auch aus Kaufpreisallokationseffekten sei ein Sonderaufwand in Höhe von insgesamt EUR 67,2 Mio. angefallen. Nach Steuern sei ein um 20,6% reduziertes Konzern-Ergebnis von EUR 129,8 Mio. verblieben. Das Ergebnis je Aktie habe sich auf EUR 1,79 (2018: EUR 2,27) belaufen.Momentan werde die wirtschaftliche und die Kursentwicklung fast aller Unternehmen von der Corona-Epidemie geprägt. Der Ausblick des Dürr-Konzerns von Ende Februar dürfte sich nach Erachten des Analysten kaum halten lassen. Das Unternehmen profitiere erfreulicherweise von der zunehmenden Nachfrage nach Produktionstechnik für Elektroautos.Marktbedingt reduziert Frank Schwope, Aktienanalyst der Nord LB, das Kursziel für die Dürr-Aktie von EUR 29,00 auf EUR 20,00 (Anlagehorizont ein Jahr), bestätigt aber zugleich das Anlageurteil "halten" für die Dürr-Aktie. (Analyse vom 12.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Dürr AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Dürr-Aktie: