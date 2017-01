Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Aufarbeitung des VW-Abgasskandals wird immer mehr zum Desaster, so das FDP-Präsidiumsmitglied und Sprecher der FDP-Fraktionsvorsitzendenkonferenz, Christian Dürr, in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:



Ministerpräsident Weil schützt offenbar nur die Führungsriege und nicht das Unternehmen. Erst der Rücktritt der renommierten Verfassungsrechtlerin Hohmann-Dennhardt und jetzt die Betrugsvorwürfe gegen Winterkorn selbst - das wirft ein neuerliches Schlaglicht auf die schlechte Kultur in der Führungsriege des Konzerns. Weil schafft es offenbar nicht, dem minimalinvasiven Durchwurschteln einen Riegel vorzuschieben. Stephan Weil ist mittlerweile Teil des Systems und damit Teil des Problems. Die unglückliche Verquickung von Politik und Konzern gefährdet zunehmend den Industriestandort Niedersachsen. (Pressemitteilung vom 27.01.2017) (30.01.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.