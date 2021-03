Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2018 erzielte er einen Umsatz von 3,87 Mrd. Euro. Im Oktober 2018 hat der Dürr-Konzern das industrielle Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox mit den Marken MEGTEC und Universal übernommen. Seither beschäftigt er über 16.400 Mitarbeiter und verfügt über 108 Standorte in 32 Ländern.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (04.03.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr: Erholung bereits eingepreist - AktienanalyseDie Corona-Krise hat dem Maschinen- und Anlagenbauer Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) schwer zugesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro sei das operative Ergebnis im abgelaufenen Jahr um 94,3 Prozent auf 11,1 Mio. Euro eingebrochen. Unter dem Strich habe sogar ein Verlust von rund 14 Mio. Euro gestanden, nach einem Gewinn von knapp 130 Mio. Euro im Jahr zuvor. An der Börse sei es dennoch aufwärts gegangen. Die schwachen Ergebnisse seien erwartet worden.Zudem gehe das Unternehmen davon aus, den Umsatz 2021 wieder auf 3,45 bis 3,65 Mrd. Euro steigern zu können. Und auch das Ergebnis solle sich deutlich verbessern. Geplant sei eine EBIT-Marge zwischen 3,3 und 4,3 Prozent. 2020 sei sie um 4,7 Prozentpunkte auf nur noch 0,3 Prozent eingebrochen. Dabei setze das Management auch auf die Optimierungen, die 2020 eingeleitet worden seien. Außerdem sei beim Auftragseingang mit einer anhaltenden Erholung und einem deutlichen Wachstum auf 3,6 bis 3,9 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,3 Mrd. Euro) zu rechnen, habe es geheißen.Die meisten Analysten hätten sich dennoch eher zurückhaltend geäußert. Der Ausblick liege auftragsseitig etwas über den Erwartungen, beim Umsatz und beim EBIT aber etwas darunter, so etwa Sven Weier von der UBS. Er habe daher die Einstufung für die Aktie auf "neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Auch die meisten anderen Experten würden nach der Erholung in den vergangenen Monaten kaum noch Aufwärtspotenzial sehen. Im Schnitt lägen die Kurserwartungen bei 34,82 Euro - also rund 1,2 Prozent über dem aktuellen Stand. (Ausgabe 8/2021)Börsenplätze Dürr-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:34,46 EUR -0,35% (04.03.2021, 10:17)