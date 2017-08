NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 86 Standorte in 28 Ländern. Im Jahr 2016 erzielte der Konzern mit 15.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,57 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt:



- Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie



- Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen



- Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik



- Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik



- Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (17.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktie: Kräftiger Rücksetzer - AktienanalyseDie Aktie von Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) musste zuletzt einen kräftigen Dämpfer hinnehmen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Autozulieferer habe im zweiten Quartal überraschend weniger verdient als im Vorjahr. Das EBIT sei um 6,3 Prozent auf gut 56 Mio. Euro bei einem Umsatzrückgang um 2,5 Prozent auf 860 Mio. Euro geschrumpft. Analysten hätten für beide Kennziffern mit einem leichten Anstieg gerechnet. Auch der Ausblick sei nicht sonderlich gut angekommen: Trotz Rekordauftragseingang hält Dürr "nur" das obere Ende der für das Gesamtjahr angepeilten Spanne von 3,3 bis 3,7 Mrd. Euro für "gut erreichbar", so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2017)