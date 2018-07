XETRA-Aktienkurs Dürr-Aktie:

36,65 EUR -0,54% (25.07.2018, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs Dürr-Aktie:

36,56 EUR -1,67% (25.07.2018, 11:26)



ISIN Dürr-Aktie:

DE0005565204



WKN Dürr-Aktie:

556520



Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Dürr-Aktie:

DUERF



Kurzprofil Dürr AG:



Dürr (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Automatisierungskompetenz. Produkte, Systeme und Services des Konzerns ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Neben der Automobilindustrie beliefert Dürr auch Branchen wie den Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und - seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 - die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 31 Ländern. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern mit 15.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,72 Mrd. Euro.



Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie; Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen; Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik; Measuring and Process Systems: Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik; Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie. (25.07.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Dürr-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Anlagen- und Maschinenbauers Dürr AG (ISIN: DE0005565204, WKN: 556520, Ticker-Symbol: DUE, NASDAQ OTC-Symbol: DUERF) von 47,50 auf 40 EUR.Ertragsrisiken höher gewichtet: Einerseits sehe Maichl zunehmende Marktrisiken in der Automobilindustrie, die sich in einer temporär zögerlichen Investitionsbereitschaft niederschlagen könnten. Andererseits bestehe bei der Division HOMAG die Gefahr, dass die in Q1 bremsenden internen Prozessanpassungen länger als erwartet das operative Geschäft negativ beeinflussen würden.Ergebnisschätzungen gesenkt: Seine adj. EBIT-Margenschätzung für 2018 nehme Maichlin Folge auf 7,4% (bisher: 7,7%) zurück. Dies entspreche dem unteren Rand des seiner Meinung nach mit den anstehenden Q2-Zahlen bestätigten Prognosekorridors von 7,4 bis 7,8%. 2019 erwarte er 7,8% (bisher 8,0%). Das 8 bis 10% Margenziel bis 2020 bleibe in Reichweite, werde aber anspruchsvoller. Seine Schätzung für den Gewinn je Aktie passe er für 2018 um -6% auf 2,36 EUR und für 2019 um -4% auf 2,86 EUR an.In Q2 erwarte Maichl ein durchwachsenes Zahlenwerk. Aufgrund einer anspruchsvollen Vorjahresbasis sollte der Auftragseingang um 9% rückläufig gewesen sein. Im Umsatz halte er einen moderaten Anstieg von 5% auf ca. 900 Mio. EUR für erreichbar. Dabei dürften die einzelnen Divisionen im Wachstumstrend divergieren. Das adj. EBIT schätze er sowohl in Q2 als auch in H1 um 14% rückläufig. Die Marge dürfte sich auf 6,4% (VJ 7,7%) bzw. 6,5% (VJ 7,5%) eingeengt haben. Um seine Margenschätzung für 2018 zu erreichen, bedürfe es in H2 einer Trendumkehr in Richtung ca. 8% (VJ 7,5%). Als entscheidenden Hebel sehe er einen Performanceanstieg in der Division HOMAG.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Dürr-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 25.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dürr-Aktie: