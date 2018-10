Tradegate-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

22,60 Euro -1,09% (04.10.2018, 16:12)



Nasdaq-Aktienkurs Dropbox-Aktie:

USD 25,74 -1,93% (04.10.2018, 16:36)



ISIN Dropbox-Aktie:

US26210C1045



WKN Dropbox-Aktie:

A2JE48



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Deutschland:

1Q5



Ticker Symbol Dropbox-Aktie Nasdaq:

DBX



Kurzprofil Dropbox Inc.:



Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX), am 8. Mai 2007 gegründet, ist ein Online-Unternehmen, das Online-Dateispeicher- und -freigabedienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine Dropbox-Collaboration-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Inhalte zu erstellen, darauf zuzugreifen, sie zu organisieren, zu teilen, zusammenzuarbeiten und zu sichern.



Zu den Erstellungsfunktionen gehören Dropbox-Papier und Doc-Scanner. Dropbox-Papier ermöglicht Benutzern das Co-Authoring von Inhalten, das Markieren von anderen, das Zuweisen von Aufgaben mit Fälligkeitsterminen, das Einbetten und Kommentieren von Dateien, Tabellen, Checklisten und Code-Snippets in Echtzeit. Der Doc-Scanner ermöglicht es Benutzern, Inhalt in Dropbox von Papierkopien zu erstellen. Sein Zugriff und Organisation umfassen Suche, reiche Vorschauen, Dropbox Smart Sync, Versionsgeschichte und Ökosystem von Drittanbietern. Suchfunktionen ermöglichen Benutzern, die Dateien und Ordner zu finden, die sie benötigen. Die umfangreiche Vorschau ermöglicht es Benutzern, mit Dateien zu interagieren, z. B. Kommentieren, Kommentieren, Überprüfen, Präsentieren von Dateien und Anzeigen, wer sie angezeigt und bearbeitet hat. Mit Dropbox Smart Sync können Benutzer auf ihre Inhalte auf ihren Computern zugreifen, ohne Speicherplatz auf ihren lokalen Festplatten zu belegen. Seine Versionshistorie ermöglicht es Benutzern, den Versionsverlauf der Datei anzuzeigen, mit dem bei Bedarf ältere Versionen abgerufen und abgerufen werden können. Das Ökosystem von Drittanbietern ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die eine Verbindung zu Dropbox und seiner DBX Developer-Plattform herstellen. (04.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Dropbox-Aktienanalyse von Analyst Christopher Eberle von Instinet:Laut einer Aktienanalyse vertritt Christopher Eberle, Analyst vom Investmenthaus Instinet, in Bezug auf die Aktien von Dropbox Inc. (ISIN: US26210C1045, WKN: A2JE48, Ticker-Symbol: 1Q5, Nasdaq-Symbol: DBX) nunmehr eine neutrale Haltung.Auf dem aktuellen Kursniveau halten die Instinet-Analysten das Chance/Risiko-Profil der Aktien von Dropbox Inc. für relativ ausgeglichen.Auf längere Sicht bestünden aber Zweifel wie Dropbox eine Transformation in Richtung Angebote für Unternehmenskunden gelingen werde.Da es Dropbox aber derzeit schaffe mehrere hunderttausend Nutzer in zahlende Kunden umzuwandeln dürfte das Abwärtspotenzial beim Aktienkurs begrenzt sein, so der Analyst Christopher Eberle.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Dropbox-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Dropbox-Aktie:22,28 Euro -1,59% (04.10.2018, 16:35)