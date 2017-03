ISIN Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drillisch-Aktie:

DRHKF



Kurzprofil Drillisch AG:



Die Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) mit Sitz in Maintal (Hessen) entwickelt innovative Mobilfunkprodukte mit Mehrwert - transparent, preisführend und mit einem zertifizierten Kundenservice.



In den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Telecom GmbH, MS Mobile Services GmbH und eteleon AG ist das operative Geschäft der Drillisch-Gruppe gebündelt. Mit einer mehr als 25-jährigen Erfahrung als Mobilfunk-Service-Provider (MSP) und Mobile Virtual Network Operator (MVNO) bietet Drillisch individuell auf die Wünsche seiner Kunden zugeschnittene Mobilfunk-Dienstleistungen und -Produkte auf der Basis von standardisierten und entbündelten Vorleistungen der Mobilfunk-Netzanbieter Telefónica Germany GmbH & Co. ("O2") und Vodafone GmbH ("Vodafone") an.



Die hundertprozentige Tochtergesellschaft IQ-optimize Software AG entwickelt und vermarktet innovative Software-Dienstleistungen zur Optimierung von Geschäftsprozessabläufen in Unternehmen und steht für die IT-Kompetenz in der Gruppe. (31.03.2017/ac/a/t)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drillisch-Aktienanalyse von Analyst Karsten Oblinger von der DZ BANK:Karsten Oblinger, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Mobilfunkanbieters Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI, Nasdaq OTC-Symbol: DRHKF) und erhöht den fairen Wert von 50 auf 55 Euro.Der Geschäftsbericht des Maintaler TecDAX-Unternehmens für 2016 weise neue Rekordmarken beim Kundenwachstum und operativen Ergebnis (EBITDA) auf, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der aktuelle EBITDA-Ausblick impliziere ein Wachstum für 2017 von 38%. Dies halte Oblinger für konservativ.Karsten Oblinger, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Drillisch-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 50 auf 55 Euro angehoben. (Analyse vom 31.03.2017)Börsenplätze Drillisch-Aktie:47,565 EUR -0,91% (31.03.2017, 14:19)Tradegate-Aktienkurs Drillisch-Aktie:47,55 EUR -0,95% (31.03.2017, 14:01)