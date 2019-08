2. Unsere Unternehmen mit steigenden Dividenden sind in der Regel Marktführer, so die Experten von Franklin Templeton.



Nach Auffassung der Experten würden die Unternehmen, die ihren Anforderungen für Dividendenwachstum genügen würden, mit einem großen Vorsprung starten. Der Fokus liege jedoch darauf zu identifizieren, welche dieser Qualifikanten in der besten Position seien, diesen Wettbewerbsvorsprung künftig zu erhalten und auszubauen.



Die Experten von Franklin Templeton würden versuchen, Dividend Grower zu identifizieren, die in ihren Branchen oder Marktnischen führend seien; attraktive langfristige Wachstumschancen besitzen würden, die das Potenzial für erhöhte Rentabilität ermöglichen würden und die Geschäftsleitungen hätten, die vernünftige Entscheidungen zur Kapitalallokation nachgewiesen hätten, darunter Investitionen in künftiges Wachstum und die Weitergabe eines steigenden Dividendenstroms an die Anleger.



Die Experten von Franklin Templeton hätten festgestellt, dass ein Zeitraum von zehn Jahren mit steigenden Dividenden ein gutes Maß für die Solidität eines Unternehmens sei. Nach Ansicht der Experten dürften die meisten Unternehmen irgendwann in diesen zehn Jahren auch eine schwächere wirtschaftliche Phase erleben. Doch die Erfahrung zeige, dass einige Unternehmen widerstandsfähiger seien als andere.



Nach Auffassung der Experten von Franklin Templeton würden Unternehmen, die ihre Dividenden in acht der letzten zehn Jahre - ohne Kürzung - weiter hätten steigern können, ein gewisses Maß an finanzieller Stärke aufweisen. Die Experten würden zudem nach Unternehmen Ausschau halten, die ihre Dividenden in dieser Zeit mindestens verdoppelt hätten.



3. Unternehmen mit steigenden Dividenden gebe es in immer mehr Sektoren



Seit der Finanzkrise 2008 bis 2009 sei eine viel breitere, vielfältigere Gruppe von Unternehmen zu finden, die als Dividend Grower gelten würden. Vor der Krise hätten Finanzunternehmen eine größere Rolle in dieser Kategorie gespielt, doch in der Krise hätten viele Banken ihre Dividenden gekappt oder gestrichen.



Viele Unternehmen des Finanzsektors hätten sich seitdem erholt, ihre Dividenden kontinuierlich gesteigert und würden aus Sicht der Experten allmählich zu Dividenden-Überfliegern (Dividend Achiever). Unterdessen hätten Unternehmen in anderen Sektoren, einschließlich Technologie, Anfang der 2000er Jahre Dividendenprogramme aufgelegt.



Mittlerweile könnten immer mehr Technologieunternehmen sowie Unternehmen aus dem Industriesektor als Dividend Grower gelten.



Bei ihrer Portfolio-Strategie würden Experten von Franklin Templeton vier quantifizierbare Filter nutzen, um ihr Universum der investierbaren dividendenzahlenden Unternehmen zu identifizieren, und einen Value-Filter, um eine angemessene Value-Disziplin in ihrem Anlageprozess sicherzustellen.



Nicht alle hochwertigen Unternehmen genügen unseren Kriterien, doch dieser Prozess stellt eine Methode dar, um ein Universum aus Unternehmen mit einer nachweislich nachhaltigen und vorhersehbaren Performance zu identifizieren, so die Experten von Franklin Templeton. Mit diesem Ausgangspunkt könnten sich die Experten auf jene Chancen konzentrieren, die nach ihrer Auffassung imstande seien, diese robuste Performance künftig am ehesten fortzusetzen.



Auch wenn die Experten bestrebt seien, Unternehmen mit Ertragsströmen zu identifizieren, die auch unter schwierigen Marktbedingungen nicht versiegen würden, würden sie sich selbst nicht als defensive Anleger betrachten. Sie würden nach Unternehmen mit guten Wachstumsaussichten unter positiven Marktbedingungen und der Fähigkeit zu einer solideren Performance an problematischen Märkten suchen.



Nach Auffassung der Experten von Franklin Templeton würden durch die Kombination aus nachgewiesenem Dividendenwachstum und robusten Geschäftsmodellen sowie einer vernünftigen Kapitalallokation die Gewinne und das Wachstum des freien Cashflows gesteigert. Dies wiederum treibe in der Regel die künftigen Investitionen in die nächste Wachstumsrunde an, wodurch der sehr positive Wachstumszyklus wiederholt und ein nachhaltiger, deutlich wachsender Dividendenstrom erwirtschaftet werde.







