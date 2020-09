Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (28.09.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Drägerwerk habe angekündigt, dass der im März von der Bundesregierung erhaltene Großauftrag über die Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräten nach 1.557 gelieferten Einheiten ende. Die Kosten für die Bereitstellung der übrigen Fertigungskapazitäten würden laut Unternehmen von der Bundesregierung übernommen. Trotz der Beendigung des Liefervertrags habe das Unternehmen die Guidance für 2020 (u.a. Umsatzanstieg (wb.): +14% bis +22% y/y; EBIT-Marge: 7% bis 11%) bestätigt. Drägerwerk habe Ende März zusätzlich vom US-Gesundheitsministerium den Auftrag zur Lieferung von Atemschutzmasken (Stückzahl im höheren zweistelligen Millionenbereich) erhalten. Das Unternehmen habe keine Angaben darüber gemacht, wie sich die beiden Großaufträge auf den Umsatz und das Ergebnis auswirken würden.Mitte Juli habe Drägerwerk einen Auftrag von der britischen Regierung für die Lieferung von Atemschutzmasken erhalten. Aus dem Auftrag der britischen Regierung erwarte das Unternehmen einen Umsatz von ungefähr 100 Mio. Euro. Die Auslieferungen an die USA und Großbritannien sollten 2020 beginnen und sich bis Ende 2021 erstrecken. Die Beendigung des Vertrags mit der deutschen Bundesregierung über die Lieferung von 10.000 Beatmungsgeräten sei auf einen milderen Krankheitsverlauf bei COVID-19-Patienten zurückzuführen, wodurch weniger Patienten, trotz steigender Infektionszahlen, intensiv behandelt werden müssten. Der Analyst habe seine Prognosen für 2020 (u.a. EPS: 5,87 (alt: 6,21) Euro) und 2021 (u.a. EPS: 4,19 (alt: 4,52) Euro) gesenkt.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Drägerwerk-Vorzugsaktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 84,00 auf 78,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 28.09.2020)