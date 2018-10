Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

50,30 EUR -1,18% (10.10.2018, 10:36)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

50,30 EUR -1,28% (10.10.2018, 10:46)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (10.10.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von 70,00 auf 54,00 Euro.Das Wertpapier habe auf Sicht von drei Monaten weiter deutlich nachgegeben (-24%) und sich damit auch gegenüber den Vergleichsindices unterproportional entwickelt (relativ ggü. STOXX Europe 600 Health Care: -24 PP). Die erheblichen Kursverluste hätten den Analysten überrascht. Zum einen sei vor dem Hintergrund einer sich abkühlenden Konjunktur letztlich grundsätzlich eine Tendenz zur Rotation in defensivere Titel zu beobachten gewesen. Zum anderen seien die operativen Herausforderungen seit einiger Zeit bekannt (u.a. Ausblicksenkung nach dem Auftaktquartal 2018), seien jedoch offenbar noch nicht in entsprechendem Ausmaß im Kurs eingepreist gewesen.Auf die - vor allem ergebnisseitig - bestehenden Unsicherheiten habe der Analyst in den letzten Kommentierungen (zuletzt am 03.08.) schon mehrfach hingewiesen. Offenbar werde wegen der aktuellen Konstellation (schwieriges Marktumfeld; operative Risiken) nun eine deutlich höhere Risikoprämie unterstellt. Der Analyst habe seine schon konservativen Prognosen nochmals gesenkt und ermittle auf Basis des Discounted-Cashflow-Modells ein neues Kursziel von 54,00 Euro. Damit sehe er aktuell ein moderates Aufwärtspotenzial. Mit Blick auf die bereits konservative Markthaltung erwarte er auf dem aktuellen Kursniveau keine deutlichen bzw. nachhaltigen Kursrücksetzer mehr.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Drägerwerk-Vorzugsaktie bekräftigt. (Analyse vom 10.10.2018)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: