Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

57,10 EUR -3,87% (25.11.2021, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

56,70 EUR -4,87% (25.11.2021, 11:31)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (25.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Der Kursrutsch der Papiere von Drägerwerk habe sich am Donnerstag fortgesetzt. Für weiteren Verkaufsdruck habe ein eindeutiges Statement des Metzler-Experten Alexander Neuberger gesorgt: Verkaufsempfehlung nach bisherigem "buy"-Votum mit halbiertem Kursziel von 50 Euro.Die Papiere des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters, der am Dienstagabend mit seinem Ausblick enttäuscht habe, würden um 4,3 Prozent auf 56,80 Euro rutschen. Drägerwerk sei damit der schlechteste Wert des Tages im SDAX. Am vergangenen Freitag hätten sie noch ihre 200-Tage-Linien getestet und es habe nach einem Ende der Kurskorrektur vom Jahreshoch bei 82,70 Euro von Ende Juni ausgesehen. Stattdessen sei ein Kurseinbruch um rund 20 Prozent gefolgt.Neuberger habe deutlich auf die Drägerwerk-Signale für das Geschäftsjahr 2022 reagiert: Er habe seine operative Ergebnisschätzung um 53 Prozent und für 2023 um 41 Prozent eingestampft. Die vom Unternehmen nun in Aussicht gestellte operative Gewinnmarge von ein bis vier Prozent liege klar unter seiner bisherigen Schätzung von 6,6 Prozent, so der Experte.Es scheine so, als ob die Portfolio-Maßnahmen der vergangenen Jahre bislang zu keiner strukturellen Verbesserungen der Profitabilität geführt hätten. Am unteren Ende der Margen-Zielspanne läge das Ergebnis rund die Hälfte unter dem Niveau der Jahre 2018 und 2019. Vor 2024 sei wohl nicht mit Besserung zu rechnen.Die Aktie von Drägerwerk befindet sich seit Längerem nicht mehr auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Derzeit besteht kein Handlungsbedarf, so Marion Schlegel. (Analyse vom 25.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link