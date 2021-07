Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

76,50 EUR -2,24% (08.07.2021, 13:39)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro. (08.07.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk: Die Geschäfte laufen besser als gedacht! AktienanalyseBeim Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzern Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF) laufen die Geschäfte besser als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der SDAX-Konzern habe daher seine Prognose für 2021 angehoben. So erwarte Drägerwerk jetzt nur noch einen währungsbereinigten Rückgang der Erlöse um zwei bis sechs Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2020. Bisher habe das Unternehmen ein Minus von sieben bis elf Prozent in Aussicht gestellt. Auch bei der Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) werde Drägerwerk mutiger: Sie solle nun bei acht bis elf Prozent liegen, nachdem zuvor fünf bis acht Prozent angepeilt worden seien.Die Corona-Pandemie stütze die Nachfrage, habe das Unternehmen den optimistischeren Ausblick begründet. Der Bedarf an Produkten zur Behandlung an COVID-19 erkrankter Patienten halte länger an als ursprünglich erwartet. Das Unternehmen gehe den Angaben zufolge aber weiterhin davon aus, dass sich die pandemie-bedingte Nachfrage im laufenden Jahr weiter normalisieren werde und rechne nicht mit einer vergleichbaren Nachfrage im kommenden Geschäftsjahr. Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal und erste Halbjahr wolle Drägerwerk Mitte Juli bekannt geben.Die Prognoseanhebung kam am Parkett gut an: Auf Monatssicht ging es um fast fünf Prozent aufwärts - auf das höchste Niveau seit Sommer 2020, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 26/2021)