Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

69,70 EUR +1,46% (21.01.2021, 10:44)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,20 EUR +1,59% (21.01.2021, 10:59)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (21.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die Aktien des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk könnten am Donnerstagvormittag leicht zulegen. Am Handelsplatz Xetra gehe es gut ein Prozent nach oben auf 69,40 Euro. Händler würden auf eine weiter steigende Produktion von Schutzmasken angesichts einer stark steigenden Nachfrage verweisen.Die Bundesregierung habe im Zuge der jüngst beschlossenen Lockdown-Verlängerung das Tragen der besser schützenden FFP2- oder OP-Masken in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften angeordnet. Das Lübecker SDAX-Unternehmen stelle diese Masken her.Dräger erziele damit zwar nur niedrige Margen, doch die Preise müssten nun erhöht werden, weil die Produktionskapazität ausgeschöpft sei, habe ein Händler gesagt. Er halte es für möglich, dass den Aktien der Sprung über den Widerstand bei 70 Euro gelinge.Die Aktie von Drägerwerk nehme derzeit wieder Fahrt auf. Der Boom bei FFP2-Masken könnte die Geschäfte wieder deutlich ankurbeln. Gelinge der Aktie der Sprung über die 70-Euro-Marke sowie die knapp darüber verlaufende 200-Tage-Linie, würde dies ein neues Kaufsignal bedeuten. Die Aktie von Drägerwerk befindet sich seit Kurzem auch im Real-Depot des AKTIONÄR. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Drägerwerk-Aktie. (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: