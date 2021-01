Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,20 EUR +1,59% (21.01.2021, 10:59)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (21.01.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktie auf dem Weg nach oben - AktienanalyseAuf dem jüngsten Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten wurde nicht nur eine Verlängerung des Corona-Lockdowns beschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zudem sollten beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr nur noch medizinische Masken beziehungsweise FFP2-Masken getragen werden müssen. Einen der Profiteure: Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF). Die Aktie sei schon seit Tagen im Aufwind. Kein Wunder: Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern habe zuletzt seine Kapazitäten im Bereich des leichten Atemschutzes erheblich erweitert.Die bereits existierenden Produktionsstandorte für FFP-Atemschutzmasken in Schweden und Südafrika würden deutlich ausgeweitet. Dort würden künftig mehr als doppelt so viele FFP-Masken produziert wie bisher. In den USA, Frankreich und Großbritannien seien neue Maskenfabriken entstanden, um der gesteigerten Nachfrage in Folge der Covid-19-Pandemie besser nachkommen zu können.Um neben medizinischem Fachpersonal auch die Verbraucher mit FFP-Masken versorgen zu können, habe Dräger zudem einen eigenen Online-Shop für Atemschutzmasken für den deutschen Markt eröffnet. In den jüngsten Zahlen seien diese neuen Vertriebsaktivitäten natürlich noch nicht enthalten. Dennoch könnten sie sich sehen lassen. Die Erlöse seien demnach 2020 um mehr als ein Fünftel auf fast 3,5 Mrd. Euro gestiegen. Davon dürften 11,3 bis 11,6 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT-Marge) herauskommen. Dies entspricht einem EBIT von 385 Mio. bis 395 Mio. Euro - ein Anstieg von mindestens 478 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2021)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:69,70 EUR +1,46% (21.01.2021, 10:44)