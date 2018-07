Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

68,10 EUR +0,15% (25.07.2018, 08:29)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (25.07.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) charttechnisch unter die Lupe.Letztlich befinde sich die Drägerwerk-Aktie seit sieben Jahren in einer seitlichen Schiebezone. Innerhalb dieser Tradingrange habe das Papier im letzten Jahr, von dreistelligen Niveaus aus, sogar deutlich Federn lassen müssen. Erst im Bereich der horizontalen Auffangmarken bei rund 60 Euro sei eine Stabilisierung gelungen.Mit Blick auf die aktuelle Indikatorenkonstellation dürfte sich der eingeleitete Erholungsimpuls fortsetzen. So seien MACD und RSI aktuell freundlich zu interpretieren. Doch nicht nur das: Den beiden Indikatoren sei jeweils auch der Bruch ihrer rund 1-jährigen Abwärtstrends gelungen. Besonders eine Rückeroberung des Tiefs von Ende 2017 (69,11 Euro) würde diesem Szenario zusätzlichen Nachdruck verleihen. Im Erfolgsfall winke Anlegern ein Anlauf auf das Barrierenbündel aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 78,74 EUR) und dem Baissetrend seit Oktober 2017 (akt. bei 80,01 Euro). Als Absicherung biete sich im Ausbruchsfall das Hoch von Mitte Juni (66,50 Euro) an, womit im Umkehrschluss auch ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 25.07.2018)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:68,00 EUR +3,03% (24.07.2018, 17:35)