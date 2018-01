Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (19.01.2018/ac/a/t)

Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Aktienexperte der EQUI.TS GmbH, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) fest.Die von Dräger veröffentlichten vorläufigen 2017er Kernzahlen hätten die zuvor von den Fachanalysten gedämpften Erwartungen leicht übertroffen. Das wichtige US-Geschäft habe zum Jahresende 2017 zunehmend Tritt gefasst.Die Aussichten seien grundsätzlich positiv, so die EQUI.TS-Aktienexperten in ihrer jüngsten Research-Note. Der Ordereingang im Gesamtjahr 2017 habe den des Vorjahres real um 4,5% übertroffen. Die zum Jahreswechsel typischerweise niedrige Book-to-Bill-Ratio sei mit 101,9% (per 31.12.2017) recht hoch. Ein Wert der letztmals 2012 übertroffen worden sei.Nach Auffassung der Research-Boutique werde der jüngst noch stärker gewordene Euro, als dominierende Kostenwährung, die EBIT-Marge 2018 belasten. Die nötigen F&E-Aufwendungen und auch die schwachen Währungen wichtiger Ländermärkte hätten ebenfalls gedämpft. In Summe solle das topline-Wachstum 2018 laut offizieller Unternehmensplanung 2 bis 5 % (CC) erreichen.Die geringer Visibilität der Umsatzentwicklung und die schwache Profitabilität werde nach Überzeugung der Analysten am hiesigen Aktienmarkt adäquat eingepreist. Mit Siemens Healthineers plane ein deutlich größeres Medizintechnikunternehmen den Börsengang in Deutschland. Die Erlanger seien kein Wettbewerber. Sie wollten - ebenfalls innovationsgetrieben - wachsen; und zwar schneller und profitabler als Dräger. Daran sollten die künftigen freien Aktionäre mit einer Ausschüttungsquote von mindestens 50% des Gewinns partizipieren.Thomas Schießle, Aktienexperte der EQUI.TS GmbH, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Drägerwerk-Vorzugsaktie bekräftigt. (Analyse vom 19.01.2018)