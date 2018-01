Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (19.01.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktie: Anleger zeigen sich vom Ausblick besonders angetan – AktienanalyseDas Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikunternehmen Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) hat vorläufige Zahlen präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Danach sei der Umsatz im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf rund 2,57 Mrd. Euro gestiegen. Währungsbereinigt habe das Plus bei 3,2 Prozent und damit leicht über der prognostizierten Bandbreite von null bis drei Prozent gelegen. Die EBIT-Marge habe 5,8 bis 6,1 Prozent erreicht nach 5,4 Prozent im Vorjahr. Besonders angetan hätten sich Anleger vom Ausblick gezeigt: Drägerwerk habe sich für das laufende Jahr ein währungsbereinigtes Umsatzplus von bis zu fünf Prozent vorgenommen. Die Marge sehe der Konzern weiterhin bei vier bis sechs Prozent.Damit setzt die Drägerwerk-Aktie ihren Ende vergangenen Jahres gestarteten Erholungskurs fort, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2018)