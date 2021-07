Tradegate-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:

Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (15.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) unter die Lupe.Das Gräfelinger Unternehmen sei in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21(30. September) von den Auswirkungen der Corona-Krise ausgebremst worden. Zudem sei es wegen Engpässen auf der Beschaffungsseite zu Lieferterminverschiebungen ins Schlussquartal gekommen. Es gebe aber auch gute Nachrichten: Die Talsohle scheine durchschritten und mit ihren UVC-Strahlern für die Entkeimung von Luft und Oberflächen baue die Gesellschaft einen Bereich aus, der ordentlich politisch geförderte Fantasie enthalte.Dr. Hönle biete spezielle Geräte zur Luftdesinfektion und Raumluftentkeimung an, mit denen Coronaviren abgetötet werden könnten. Die Bayerische Staatsregierung habe die Förderung von solchen mobilen Luftreinigungsgeräten für den Einsatz in kommunalen und privaten Bildungs- und Erziehungseinrichtungen beschlossen. Dabei würden explizit Geräte erwähnt, die die UVC-Technik zur Entkeimung der Raumluft einsetzen würden. Dr. Hönle-Vorstand Norbert Haimerl sehe gute Wachstumsmöglichkeiten sowohl durch die Ausstattung mit Luftreinigern von kommunalen und privaten Schulen als auch in vielfältigen weiteren Einsatzbereichen wie beispielsweise Gaststätten, Fitnessstudios, Apotheken, Ärzten oder Optikern.Daher werde zum Ende des vierten Quartals 20/21 und insbesondere im nächsten Geschäftsjahr eine sehr gute Umsatzentwicklung mit Geräten und UV-Strahlern für die Entkeimung von Raumluft erwartet. Richtig durchstarten dürfte Dr. Hönle erst im kommenden Fiskaljahr, also ab Oktober 2021. Um das geplante Wachstum im Klebstoffsegment - mittlerweile würden neben Apple auch alle anderen großen Smartphone-Hersteller Klebstoffe aus dem Hause Dr. Hönle einsetzen - darstellen zu können, seien sowohl die Entwicklungs- als auch die Vertriebskapazitäten erneut erhöht und die räumlichen Kapazitäten erweitert worden. Auch das Geschäft mit Trocknungssystemen für den Druckmaschinenmarkt dürfte dann die Talsohle durchschritten haben und wachsen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dr. Hönle-Aktie:XETRA-Aktienkurs Dr. Hönle-Aktie:51,90 EUR +5,06% (15.07.2021, 16:05)