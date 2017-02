Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 20.525 Punkte-Marke zu halten. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, zunächst die 20.540/45 und dann die 20.558/65 Punkte zu erreichen. Komme es bei 20.565 Punkten zu keinen Rücksetzern, könnten sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufziele wären die 20.582/85, die 20.594/99 und dann die 20.615/20 Punkte. Die Experten würden auch heute davon gehen, dass der Dow Jones ein neues ATH generieren könne.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht, sich über der 20.525 Punkte-Marke zu schieben, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 20.505/495 und dann bis 20.480/76 Punkte gehen könnten. Rutsche der Dow Jones unter die 20.476 Punkte, könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 20.457/50, 20.428/23 und dann bis 20.408/00 Punkte gehen könnten. Setze der Dow Jones bis 20.400 Punkte zurück, so könnten sich in diesem Bereich Stabilisierungen und Erholungen einstellen. Komme es aber nicht dazu und rutsche der Dow Jones unter die 20.400 Punkte, dann wären die nächsten Anlaufmarken bei 20.388/85, bei 20.370/65 bzw. bei 20.251/45 Punkten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 20.433/44/83 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 20.503/47/60 bzw. bei 20.676 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 20.329 als auch bei 20.263 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 20.184/77 und bei 19.992/08 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



20.585 (20.602) bis 20.457 (20.411) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (15.02.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 20.425/390 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Er sei zunächst nicht wesentlich weiter gekommen und habe zunächst in einer engen Box geschwankt. Im Rahmen der Anhörung der FED-Chefin Yellen, sei es zunächst zu kleineren Abgaben und am späten Nachmittag dann zu erneut deutlichen Gewinnen gekommen. Auslöser dafür seien nicht die Ankündigungen von Zinserhöhungen, sondern die zeitliche Verschiebung gewesen. Dies habe den Dow dann am Abend an und über die 20.500 Punkte gebracht.Die Experten seien zunächst einmal davon ausgegangen, dass der Dow Jones ein neues ATH generieren sollte. Das habe sich eingestellt. Er habe mit dem Überwinden der 20.470 Punkte dann bis 20.495 Punkte laufen können und diese Marke dann kurz vor Handelsschluss überwunden. Das Setup habe damit auf der Oberseite nicht vollständig gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 20.400 Punkte 8 Punkte unter die Anlaufmarke bei 20.388 Punkten gegangen.TH: 20.504 (Vortag: 20.438)/ TT: 20.380 (Vortag: 20.287)/ Range: 124 Punkte (Vortag: 151 Punkte)Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute im Bereich der 20.500/540. Er notiere damit deutlich erneut über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Auch am gestern habe der Dow Jones ein neues ATH generieren können. Aktuell seien die Notierungen an den US Börsen politisch getrieben. Die Märkte seien auf die "phänomenalen Neuigkeiten zur US-Steuerpolitik" gewesen.