Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der alte Aufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 33.566 Punkten) hat beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zuletzt immer wieder als Unterstützung gewirkt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dadurch hätten die amerikanischen Standardwerte ein nachhaltiges Abgleiten unter die Marke von 33.000 Punkten verhindern können, was den Abschluss einer oberen Umkehr bedeutet hätte. Der Stresstest dieser Schlüsselmarke könne also letztlich als Fehlausbruch auf der Unterseite gewertet werden. Auf solche "false breaks" würden häufig schnelle dynamische Bewegungen nach Norden folgen, zumal es jüngst mit dem Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends (akt. bei 34.302 Punkten) sowie der Rückeroberung der 50-Wochen-Linie (akt. bei 34.906 Punkten) zu weiteren Entspannungssignalen gekommen sei. Interessant sei in diesem Kontext, dass hier auch die Glättungslinie der letzten 200 Tage (akt. bei 34.984 Punkten) verlaufe und beide Durchschnitte auf Tagesbasis mit einer Aufwärtskurslücke (34.958 zu 35.030 Punkte) überwunden worden seien. Auf diesem Niveau entstehe also eine massive Haltezone, die Anlegerinnen und Anleger als enge Absicherung heranziehen könnten. Oberhalb dieser Bastion sollte der Dow Jones perspektivisch die historischen Hochs bei 36.566/36.953 Punkten wieder ins Visier nehmen. (31.03.2022/ac/a/m)

