Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hatten wir zuletzt die akute Doppeltopgefahr diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Am vergangenen Freitag hätten die amerikanischen Standardwerte mit der schwächsten Vorwahlwoche der Geschichte die Nackenzone der oberen Umkehr in Form der Kombination aus einer Reihe von alten Hochs, der 50-Wochen-Linie (akt. bei 26.555 Punkten) und dem Septembertief (26.537 Punkte) preisgeben müssen. Aufgrund der negativen Weichenstellung müssten die beiden Kursspitzen bei 29.199/28.958 Punkten - noch dazu in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch vom Februar (29.569 Punkte) ausgeprägt - tatsächlich als Doppeltop interpretiert werden. Die Trendwende der letzten Monate eröffne ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 2.500 Punkten, welches wiederum zu einem Kursziel im Bereich von 24.000 Punkten führe. Auf dem Weg in diese Region würden das 61,8%-Retracement des Frühjahrrückschlags (25.231 Punkte) zusammen mit diversen Tiefs bei rund 25.000 Punkten bzw. die 200-Wochen-Linie (akt. bei 24.834 Punkten) wichtige Zwischenziele markieren. Analog zur eigentlichen Kursentwicklung sei auch im Verlauf des RSI eine Topbildung zu beklagen. Gleichzeitig habe der MACD ein neues Ausstiegssignal generiert. (02.11.2020/ac/a/m)

