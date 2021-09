Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit 13.947 Punkten musste der Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) jüngst ein neues Verlaufstief hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die zuletzt beschriebene "bearishe" Flagge (untere Begrenzung akt. bei 14.862 Punkten) erweise sich somit als der erwartete Belastungsfaktor. Überhaupt stelle die Dow-Theorie mit ihrer Kernforderung, wonach sich "die Indices gegenseitig bestätigen müssen", aufgrund der seit Mai bestehenden negativen Divergenz zwischen den Transporttiteln und dem DJIA die Achillesferse des Marktes dar. Auch die quantitativen Indikatoren würden derzeit die Risiken betonen. So sei der MACD gegenwärtig "short" positioniert. Im Verlauf der Relativen Stärke liege nach einer divergenten Entwicklung inzwischen sogar eine Topbildung vor. In dieser Gemengelage definiere das Hoch vom Januar (13.209 Punkte) zusammen mit der 138,2%-Fibonacci-Projektion des Kurseinbruchs vom Frühjahr 2020 (13.223 Punkte) den nächsten markanten Rückzugsbereich. Im Dunstkreis der beschriebenen Haltezone wäre zudem das rechnerische Mindestkursziel aus der o. g. Flagge abgearbeitet. Von charttechnischer Entspannung könnten Anleger beim Dow Jones Transportation dagegen erst bei einer Rückeroberung des Juni-Tiefs bei 14.587 Punkten ausgehen. (23.09.2021/ac/a/m)



