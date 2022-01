US-Staatsanleihen hätten am Mittwoch nach der Veröffentlichung der US-Notenbank-Protokolle ihre Verluste ausgeweitet. Die Rendite der Zehnjährigen sei daraufhin weiter angestiegen und bis auf 1,726 Prozent nun auf dem höchsten Stand seit Ende März geklettert. Zuletzt habe sich die Rendite auf 1,700 Prozent wieder etwas verringert.



Hochbewertete Wachstumsaktien, Risikoassets wie der Bitcoin oder auch Gold seien in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unter Druck gekommen. Und nicht nur der NASDAQ 100 setze heute seinen Abwärtskurs fort, sondern auch der Goldpreis falle weiter und notiere aktuell 1,2 Prozent tiefer. Der Bitcoin habe, nachdem er ein Tief bei 42.466 Dollar erreicht habe, sich in den vergangenen Stunden oberhalb der 43.000-Dollar-Marke stabilisiert.



Unter den Einzelaktien stehe im vorbörslichen Handel insbesondere das Papier von Walgreens Boots Alliance im Fokus, welches rund 3,6 Prozent zugelegt habe. Die Apothekenkette habe ihre Q1-Zahlen mit besser als erwarteten Gewinnen und Umsätzen veröffentlicht. Walgreens habe außerdem seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben, da die Kunden verstärkt wegen den Covid-Impfstoffen und -Tests die Filialen besucht hätten.



Mit einem Plus von über neun Prozent hätten die Aktien von Bed, Bath & Beyond deutlich kräftiger zugelegt - und das obwohl der Haushaltswarenhändler die Erwartungen der Analysten für sein drittes Geschäftsquartal verfehlt habe. Zudem habe das Management mitgeteilt, dass Lieferengpässe etwa 100 Millionen Dollar gekostet hätten. Der "Meme Stock" bleibe damit hochvolatil und schwer einzuschätzen.



Zu den großen vorbörslichen Verlierern hätten mit einem Minus von rund acht Prozent die Aktien von Humana gezählt. (06.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den USA scheinen die Anleger den ersten FED-Schock überwunden zu haben, so Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Rund eine halbe Stunde vor Handelseröffnung würden die Dow-Futures (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) rund 0,2 Prozent im Plus notieren. Die NASDAQ 100-Futures (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) würden mit einem Minus von 0,5 Prozent jedoch zeigen, dass der Abverkauf für Wachstumsaktien am Donnerstag noch anhalten dürfte.Details aus den Dezember-Protokollen hätten am Vorabend die US-Börsen unter Druck gesetzt. Wie aus den Minutes hervorgehe, könnte die FED schon kurz nach der ersten Zinserhöhung mit der Verringerung der Bilanzsumme beginnen. Zudem sei signalisiert worden, dass sowohl die Wirtschafts- als auch die Inflationsentwicklung für einen rascheren Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sprächen.