Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 20.600 Punkte-Marke zu stabilisieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, zunächst die 20.614/17 und dann die 20.628/31 Punkte zu erreichen. Komme es bei 20.631 Punkten zu keinen Rücksetzern, könnten sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Anlaufziele wären die 20.642/44, die 20.651/53 und dann die 20.662/66 Punkte. Über der 20.662 Punkte-Marke wäre dann Platz bis an die 20.675/78, die 20.687/89 und die 20.695/99 Punkte.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht sich über der 20.600 Punkte-Marke zu halten, wäre mit Abgaben zu rechnen, die zunächst bis 20.585/82 und dann bis 20.572/68 Punkte gehen könnten. Rutsche der Dow Jones unter die 20.568 Punkte, wäre die nächste Anlaufmarke beim TT von gestern zu suchen. Rutsche der Dow Jones unter diese Marke, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis 20.537/32 und dann bis 20.515/10 Punkte gehen könnten. Setze der Dow Jones bis 20.510 Punkte zurück, so könnten sich in diesem Bereich Stabilisierungen und Erholungen einstellen. Komme es aber nicht dazu und rutsche der Dow Jones unter die 20.510 Punkte, dann wären die nächsten Anlaufmarken bei 20.490/85 und dann bei 20.475/70 Punkten zu suchen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 20.630/76 bzw. bei 20.744 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 20.899 bzw. bei 21.002 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 20.428 als auch bei 20.329 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 20.263 und bei 20.184/77 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



20.639 (20.651) bis 20.557 (20.515) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (17.02.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 20.620/640 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Am Morgen seien die Notierungen zunächst abgebröckelt. Der Dow Jones habe bis in den Bereich der 20.600 Punkte zurückgesetzt, habe dann aber mit Aufnahme des Handels am Nachmittag gleich wieder ein neues ATH generieren können. Gestern sei der Fokus aber leicht abwärts gerichtet gewesen. Der Dow Jones habe bis in den Bereich der 20.557 Punkte nachgegeben und sich erst hier stabilisieren und erholen können. Bis zum Handelsende habe er es zurück über die 20.600 Punkte geschafft und einen unveränderten Handelsschluss formatieren können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überwinden der 20.615 Punkte bis in den Bereich der 20.638/42 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, der Anlaufbereich sei jedoch um 2 Punkte verfehlt worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 20.575 nicht ganz an den nächsten Anlaufbereich bei 20.555/52 Punkten gegangen. Hier hätten ebenfalls 2 Punkte gefehlt. Übergeordnet habe das Setup gestern aber gut gepasst.TH: 20.644 (Vortag: 20.619)/ TT: 20.557 (Vortag: 20.499)/ Range: 83 Punkte (Vortag: 118 Punkte)Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute im Bereich der 20.620/590. Er notiere damit auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Auch gestern habe der Dow Jones ein neues ATH generieren können. Aktuell seien die Notierungen an den US-Börsen politisch getrieben. Die Märkte seien auf die "phänomenalen Neuigkeiten zur US-Steuerpolitik" gewesen. Die Entwicklung des Dow Jones im Februar sei erfreulich, aber auch extrem gefährlich sei. Der Index habe in knapp 13 Monaten über 5.000 Punkte oder 25% an Aufwärtsstrecke abgebildet, davon seit November ohne wesentlichen Rücksetzer.