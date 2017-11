Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen sollten nun versuchen, erneut einen Break auf der Oberseite zu schaffen. Dieser könnte ungefähr an der 23.383 stattfinden. Ansonsten könnten sie versuchen, über ein weiteres Tief in den Markt zu gelangen. Hier dürfte die Marke 23.190 interessant werden. Über der 23.483 könnten die Ziele 23.495, 23.514, 23.565, 23.578, 23.590 und 23.610 anvisiert werden.



Die Bären könnten die Widerstände 23.318, 23.331, 23.253 und 23.384 direkt nutzen, um weiter short zu agieren. Erst darüber gelte Vorsicht für die Bären. Unter der Unterstützung 23.276 würden dann die Ziele 23.256 und 23.190 warten. Hier gelte es aufzupassen, da die Bullen aktiv werden könnten. Darunter würden dann noch die 23.170, 23.101 und 23.051 warten.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 23.318/331/353/384, 23.450/463/483, 23.514/543/565/578/590, 23.662, 23.744, 23.813



Unterstützungen: 23.276, 23.190/170/115/101, 23.051/040/027



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



23.384 (23.448) bis 23.190 (23.156) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange.







Die Bullen konnten beim Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) am Freitag ihre Chance nicht nutzen und nachdem sie unter die 23.405 gefallen sind, übernahmen die Bären und setzten das Tagestief an die 23.351. Tageshoch/ Tagestief/ Range:17.11.2017/ 23.464/ 23.351/ 113Vortag: 23.486/ 23.267/ 219Abgleich der Range:erwartet/ Ist:Tief: 23.405/ 23.351Chartcheck:Die Bullen schienen am Donnerstag wieder den Markt zu übernehmen, dies habe am Freitag nicht bestätigt werden können. Der Break auf der Oberseite habe nicht verteidigt werden können, und diese Nacht habe der Dow erneut Abgaben akzeptieren müssen. Der Markt sei seit dem AZH weiterhin in Bärenhand. Übergeordnet sei das Bild natürlich immer noch uneingeschränkt bullig.