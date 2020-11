Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Passend zum heutigen Thanksgiving-Feiertag ein Follow-up zum Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420): Erstmals in seiner mehr als 120-jährigen Geschichte haben die US-Standardwerte jüngst die Marke von 30.000 Punkten durchbrochen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank des neuen Rekordstandes sei auch eine der absoluten Kernforderungen der Dow-Theorie erfüllt, wonach sich die Indices (Dow Jones Transportation® und DJIA®) gegenseitig bestätigen müssten. Charttechnisch würden sich zudem die bereits zuletzt mehrfach angeführten Weichenstellungen als echte Katalysatoren erweisen. Da sei zum einen die Auflösung der seit September bestehenden (aufwärts-)trendbestätigenden Flagge. Zum anderen bilde der gesamte Rückschlag des Jahres 2020 letztlich ein "V-förmiges" Kursmuster. Im "uncharted territory" würden sich die nächsten Anlaufziele in Form des kalkulatorischen Kursziels der angeführten Flagge (32.800 Punkte) sowie der 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten Baisseimpulses vom Frühjahr (33.906 Punkte) ergeben. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich - je nach Risikoneigung - entweder das Septemberhoch (29.199 Punkte) oder aber das Aufwärtsgap von Anfang November (28.902 zu 28.495 Punkte) an. (26.11.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



