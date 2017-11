Da die Bullen es am Freitag nicht wieder zurück in die Verkeilung hätten schaffen können, deute das Chartbild im Moment auf Korrektur. Ob man wieder eine kleine Korrektur sehe, welche sich eher in einer kleinen Range abspiele oder dieses Mal eine etwas größere, sei noch nicht abzusehen.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Für die Bullen gelte es weiterhin zu versuchen, Kurse oberhalb der Trendlinie anzusteuern. Diese wäre im heutigen Handelstag zwischen 23.513 und 23.534 anzutreffen. In diesem Bereich gelte es auch Obacht, da dies ein sehr guter antizyklischer Einstieg für die Bären sei. Über dieser Widerstandzone würden dann die Ziele 23.565 , 23.578 und 23.590 warten. Darüber könnten die Bullen dann auch erneut das AZH angreifen.



Die Bären würden weiterhin am Steuer sitzen bleiben. Alles unter 23.534 sei für die Bären Wohlfühlzone. Die Zone 23.513 bis 23.534 würde sich gut für die Bären eigenen, hier aktiv zu werden. Eine dreiwellige Korrektur wäre hier vollendet und die Trendlinie dürfte ebenfalls als Widerstand dienen. Von hier könne dann die 23.365 und 23.304 angesteuert werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 23.483, 23.514/543/565/578/590, 23.662, 23.744, 23.813

Unterstützungen: 23.430, 23.384/365/353/318/304, 23.276/256, 23.170/115/101



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



23.514 (23.543) bis 23.365 (23.304) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (13.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Auch am Freitag behielten die Bären beim Dow Jones die Zügel in der Hand, so die Experten von "day-trading-live.de".Die Trendlinie des Keils sei noch nicht von unten angetastet worden. Auch wenn kein neues Tagestief gebildet worden sei, habe der Kurs im Negativen abgeschlossen. Die 23.483 habe direkt genutzt werden können, um wieder über 100 Punkte-Strecke runter zu gehen.Tageshoch/ Tagestief/ Range:10.11.2017: 23.483/ 23.374/ 109Vortag: 23.578/ 23.302/ 176erwartet/ ist:Hoch: 23.483/ 23.483Tief: 23.384/ 23.374Chartcheck: