Die Bären seien gestern mal aktiv geworden und hätten kurz nach Börsenstart in Amerika aktiv werden können. Sie hätten es geschafft, eine Strecke von 269 Punkten runter zu gehen und hätten den Tagesschluss im Negativen halten können. Das Gap vom Wochenende habe fast noch geschlossen werden können. Damit stehe eine Umkehrkerze am bisherigen Allzeithoch.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen sollten versuchen, die 24.433 rauszunehmen, um dann die 24.497 und 24.559 zu erreichen. Würden sie an dieser Marke scheitern, könnten die Bären direkt weiter übernehmen.



Die Bären hätten gestern einen negativen Tagesschluss erreichen können und hätten eine Umkehrkerze am AZH gesetzt. Damit wären dies beste Voraussetzungen, um eine Korrektur einzuleiten. Unter der 24.497 warte die Unterstützungen 24.200 und 24.095. Dies sollten für heute die Ziele der Bären sein.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 24.433, 24.497, 24.501/559



Unterstützungen: 24.360, 24.297/200, 24.095, 23.994



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



24.360 (24.433) bis 24.334 (24.244) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (05.12.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Bei einer Tagesrange von 269 Punkten kann beim Dow Jones von ruhigem Handel noch nicht die Rede sein, jedoch ging es deutlich ruhiger zu als am Freitag, so die Experten von "day-trading-live.de".Zur Eröffnung in Amerika hätten die Bullen erneut versucht, nach oben durchzubrechen, seien diesmal jedoch gescheitert. Das Resultat sei eine Umkehrkerze auf Tagesbasis.Tageshoch/ Tagestief/ Range:04.12.2017: 24.532/ 24.263/ 269Vortag: 24.322/ 23.921/ 401Abgleich der Range:erwartet/ Ist:Tief: 24.244/ 24.263Chartcheck: