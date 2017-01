Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit Freitag ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten, so die Analysten der Helaba.



In den vergangenen Monaten habe er zahlreiche vollmundige Versprechen gemacht, was er alles "am ersten Tag im Amt" tun würde. Als Test für den weiteren Ausblick über seine Amtszeit würden die Analysten der Helaba ihn beim Wort nehmen und überprüfen, wie viel er davon tatsächlich umgesetzt habe. Sie würden ihm dabei zusätzlichen Spielraum geben, da er sich nach den Feiern erst einmal habe erholen wollen, und würden die Deadline am gestrigen Montag setzen. Von der angekündigten Flut an Taten habe Trump bis Montagabend Ortszeit nur einen kleinen Teil tatsächlich geliefert. Es wäre aber verfrüht, daraus den Schluss zu ziehen, dass Donald Trump viel rede, aber als Präsident wenig tun werde. Das Risiko spürbarer Schäden für die wirtschaftlichen und außenpolitischen Interessen der USA in seiner Amtszeit bestehe weiter. Dies gelte auch für die - aus Sicht der Analysten der Helaba relativ geringe - Hoffnung auf eine konservative Politik, in der plakative Aussagen vor allem als Drohgebärde ("Verhandlungstaktik") dienen, um letztlich gemäßigte Ziele zu erreichen. (24.01.2017/ac/a/m)





