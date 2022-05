Nasdaq-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:

Kurzprofil Dollar Tree Inc.:



Die Dollar Tree Inc. (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) ist einer der führenden Betreibern von Billig-Gemischtwarenläden in den USA. Zum festen Preis von einem Dollar werden Gemischtwaren in insgesamt 48 Staaten der USA und in Kanada angeboten. (27.05.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Dollar Tree: Inselgap gerissen - ChartanalyseDollar Tree (ISIN: US2567461080, WKN: A0NFQC, Ticker-Symbol: DT3, Nasdaq-Symbol: DLTR) gab gestern vorbörslich Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Zahlen hätten über den Erwartungen gelegen. Die Aktie sei daraufhin um 21,87 USD nach oben geschossen. Die Aktie des Betreibers von Billiggemischtwarenläden befinde sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Sie habe sich lange gegen die Korrektur an den Aktienmärkten gestemmt und am 21. April 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 177,19 USD markiert. Danach sei der Wert doch noch unter Druck geraten und beinahe auf eine Unterstützungszone zwischen 120,37 und 116,65 USD zurückgefallen. Knapp darüber sei in den letzten Tagen leichtes Kaufinteresse aufgekommen. Gestern habe der Wert ein Inselgap gerissen.Die Handelstage vom 18. Mai bis 25. Mai seien vom restlichen Kursverlauf abgetrennt worden. Dieses Gap liege zwischen 144,77 USD und 155,05 USD. Mit dieser Reaktion auf die aktuellen Zahlen könnte die Korrektur in der Aktie von Dollar Tree beendet sein. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung des Allzeithochs bei 177,19 USD und später sogar in Richtung 226,03 USD ansteigen. Sollte sie allerdings unter 155,05 USD abfallen, dann würden die Bullen einen ersten Rückschlag erleiden. Im Falle eines Rückfalls unter 144,77 USD würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 120,37 USD drohen. (Analyse vom 27.05.2022)Börsenplätze Dollar Tree-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Dollar Tree-Aktie:151,00 EUR +0,59% (27.05.2022, 08:50)