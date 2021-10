Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rally auf dem Krypto-Markt scheint heute eine Pause eingelegt zu haben, so die Experten von XTB.



Sowohl Bitcoin als auch die wichtigsten Altcoins würden sich heute leicht nach unten bewegen, nachdem sie in letzter Zeit stark gestiegen seien. Es gebe jedoch eine Münze, die heute hervorsteche - Dogecoin. Dogecoin werde heute um über 5% höher gehandelt und teste die gestrigen Hochs bei 0,2664. Die Münze habe gestern einen großen Kurssprung erlebt, nachdem Elon Musk ein Bild von Shiba Inu getwittert habe - eine Hunderasse, die das Gesicht von Dogecoin sei. Allerdings seien über Nacht einige fundamentalere Nachrichten im Zusammenhang mit der Kryptowährung veröffentlicht worden, die die heutige Outperformance erklären könnten. Adam Aron, der CEO von AMC Theaters (die größte Kinokette in den Vereinigten Staaten), habe angekündigt, dass sein Unternehmen ab sofort Zahlungen für Geschenkkarten in Dogecoins akzeptieren werde.



Ein Blick auf den Dogecoin-Chart zeige, dass der Coin gegenüber den Ende September erreichten Tiefs um rund 40% gestiegen sei. Die Münze teste heute erneut die gestrigen Tageshochs über 0,2660. Dabei sei zu beachten, dass dieser Bereich nicht nur durch die gestrigen Hochs, sondern auch durch frühere Kursreaktionen gekennzeichnet sei. Die Abwärtstrendlinie befinde sich leicht darüber. Ein Durchbruch über diese Widerstände könnte den Weg für eine noch größere Aufwärtsbewegung ebnen. In einem solchen Szenario wäre die nächste zu beachtende Widerstandsmarke mit den Hochs von Anfang September im Bereich von 0,3150 markiert. (06.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



