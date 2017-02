BayWa (ISIN: DE0005194062, WKN: 519406, Ticker-Symbol: BYW6, NASDAQ OTC-Symbol: BBWLF): Der Agrarhändler und Gewinner der DividendenAdel-Awards 2016 wird seine Ausschüttung dieses Jahr wohl zum 13. Mal in Folge anheben. Der Sektor ist zwar schon länger "out" an der Börse, aber bis der Kurs wieder anspringt, sind 2,8 Prozent Rendite kein schlechtes Trostpflaster.



Capital Stage (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP): Nach der Übernahme von Chorus Clean Energy ist der Solarpark-Betreiber die größte deutsche "YieldCo". An den Sonnenstrom-Renditen partizipieren Aktionäre seit 2012 über kontinuierlich steigende Dividenden.



Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7, WKN: A1TNUT, Ticker-Symbol: DBAN): Die Private Equity-Firma hat ihre Basis-Dividende seit acht Jahren nicht gesenkt und beteiligt ihre Anteilseigner mit Sonderausschüttungen an erfolgreichen PortfolioVerkäufen. Nächster Ex-Tag (3,4 Prozent Rendite) ist wegen des versetzten Geschäftsjahres schon der 23. Februar.



GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF): Der Spezialist für IT-Leasing steht an der Spitze des DividendenAdels Deutschland - mit nunmehr 15 Jahren ohne Kürzung und einer Dividenden-Dynamik von 18,5 Prozent p.a. in den letzten fünf Jahren. Die Rendite liegt indes nur knapp über der Ein-Prozent-Marke.



HORNBACH Holding (ISIN: DE0006083405, WKN: 608340, Ticker-Symbol: HBH): Seit über einem Vierteljahrhundert hat die Baumarkt- und Immobilien-Holding ihre Dividende nicht gesenkt - wobei die Ausschüttungsquote (22,9 Prozent im Drei-JahresDurchschnitt) unseren Zielkorridor bislang verfehlt. Zuletzt wurden die Payouts aber sukzessive erhöht.



Sixt (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2): Der inhabergeführte Autovermieter ist weiterhin auf Wachstumskurs und dürfte Mitte März die fünfte Dividendenanhebung seit der Finanzkrise vorschlagen. Statt der im SDAX enthaltenen Stammaktie können Privatanleger die deutlich günstigeren Vorzüge kaufen und sich auf diese Weise 4 Prozent Dividendenrendite sichern. (16.02.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Mittwoch hat der SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338), sozusagen die 3. Börsen-Bundesliga hinter DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), erstmals die Marke von 10.000 Punkten überschritten, so die Research-Plattform DividendenAdel (www.dividendenadel.de) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Langfrist-Vergleich der drei Frankfurter Aktienbarometer, die allesamt Anfang 1988 bei 1.000 gestartet sind, hinkt der Nebenwerte-Index aber nach wie vor hinterher. Das hat auch damit zu tun, dass der SDAX so etwas wie der "Durchgangsbahnhof" der DAX-Familie ist. "Im SDAX starten viele Neuemissionen, immerhin acht der 50 im SDAX notierten Firmen sind seit weniger als drei Jahren an der Börse. Trotzdem lohnt sich für engagierte Dividendenjäger ein genauerer Blick auf die Einzelwerte", sagt Christan W. Röhl, Gründer der unabhängigen Research-Plattform DividendenAdel.Vom Kauf eines Indexfonds auf den gesamten SDAX hält Röhl dagegen nur wenig. "Die besten Unternehmen bleiben oft nicht lange dabei: Wer beim Börsenwert kräftig zulegt, kann zügig in den MDAX aufsteigen - wie beispielsweise Zalando, Parkett-Debütant vom Herbst 2014", so der Finanzexperte. Umgekehrt tummeln sich im SDAX einige MDAX-Absteiger, darunter der kriselnde Stahlhändler Klöckner & Co. oder der Autozulieferer ElringKlinger, dessen Aktie ebenfalls schon bessere Zeiten gesehen hat.Amadeus FiRe AG (ISIN: DE0005093108, WKN: 509310, Ticker-Symbol: AAD): Der Personaldienstleister gehört zu den wenigen Firmen, bei denen eine Vollausschüttung die Perspektiven des Geschäftsmodells nicht beeinträchtigt. In den letzten zehn Jahren gab es nur einmal eine marginale Kürzung und jetzt sind wieder 5 Prozent Dividendenrendite drin.