Eine erfolgreiche Kapitalbeteiligung fußt auf einer Risikostreuung. Bildquelle: geralt / Pixabay

Eigenschaften von Geldanlagen

Risikoverteilung eines Portfolios

Auf diese Art und Weise wird das Risiko auf mehrere Bereiche verstreut, um Verlust- und Gewinnspanne aufzufangen. Die Kapitalbeteiligung auf unterschiedliche Branchen ermöglicht die Minimierung der Verlustgefahr, da jeder Wirtschaftszweig auf gewisse Ursachen und Auswirkungen anders reagiert. Dadurch entwickeln sich die Kurse für die jeweiligen Branchen divergent voneinander. Diese Tatsache ist für Pegasus Development von zentraler Bedeutung und macht die Diversifikation als Anleger unabdingbar.



Strategie zur Diversifikation

Die richtige Strategie zur Diversifikation basiert auf zwei entscheidenden Aspekten, die sich auf das bereits angesprochene Risikoprofil und die zur Verfügung stehende Investitionssumme beziehen. Dabei gilt der Grundsatz, dass immer nur das Geld angelegt wird, was nicht an anderer Stelle dringend benötigt wird. Nicht immer ergeben sich schnelle Renditen, da die Dauer der jeweiligen Anlagen stark voneinander abweichen kann.



Für eine gelungene Diversifikation muss eine Synergie zwischen eigenem Risikoprofil und Anlagesumme erzeugt werden. Im nächsten Schritt wird sich der angepeilten Rendite gewidmet, die jedoch nicht aus der Luft gegriffen sein darf. Viel mehr muss der Renditewunsch mit Risiko und Liquidität abgestimmt sein. Das eingesetzte Kapital darf zudem niemals aus geliehener Quelle stammen. Spekulation mit finanziellen Ressourcen, die auf einem Kredit fußen, ist tunlichst zu vermeiden. Als abschließende Maßnahme greift die Risikostreuung durch die Diversifikation.



Diversifizierung bei ETFs

Die Strategie der Risikoaufteilung funktioniert sehr gut bei den sogenannten Exchange Traded Funds (ETFs), wie uns Pegasus Development bestätigt. Bei dieser Anlageart spielen nicht die Kurse der einzelnen Protagonisten wie Unternehmen oder Rohstoffe die Hauptrolle, sondern die Wertentwicklung eines entsprechenden Börsenindex steht im Mittelpunkt.



Das Prinzip der ETFs setzt allein auf die Entwicklung des gewählten Börsenindex. Die Schwankungen, unabhängig ob sie noch oben oder unten ausstoßen, entscheiden am Jahresende über die ausgezahlte Rendite. ETFs haben dabei den Vorteil, dass hier der kostspielige Faktor der Verwaltung komplett wegfällt. Dadurch entsteht keine Abzweigung der Gewinne.



Die Diversifikation im Bereich der Exchange Traded Funds ist bedeutend einfacher als bei anderen Anlagemöglichkeiten, da lediglich ein Gesamtüberblick in Form eines Börsenindex bewacht werden muss. Zwar sind die beteiligten Parteien für die Entwicklung verantwortlich, dennoch werden Anleger nicht mit abrupten Wertschwankungen konfrontiert. So kann in mehrere ETFs aus unterschiedlichen Bereichen investiert werden, um die Risikogefahr zu minimieren.



Wir bedanken uns bei Pegasus Development für die fachliche Unterstützung. (04.05.2020/ac/a/m)









