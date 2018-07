Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte seine Abwärtsbewegung vorerst stoppen und die psychologisch und charttechnisch wichtige Marke von 12.000 Punkten verteidigen, so die Experten der SÜDWESTBANK AG.Belastend für die kommende Woche könnte jedoch eine Eskalation im Handelsstreit der USA mit China auf die Märkte wirken. US-Präsident Trump drohe China mit Zöllen auf chinesische Güter im Gesamtvolumen von 500 Milliarden US-Dollar, worauf China Gegenmaßnahmen plane. Falls dieser Konflikt eskalieren sollte, hätte dies signifikante Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Zudem bestehe die Gefahr einer Eindämmung von Investitionen bei US-Unternehmen durch die Handelspolitik Trumps, was das Wirtschaftswachstum der USA betreffe. Dies würde dann ebenfalls Deutschland und Europa betreffen.Die europäische Gemeinschaftswährung habe aufgrund starker deutscher Konjunkturdaten auf 1,1710 US-Dollar zulegen können, was ein Wochenplus von 0,5 Prozent bedeute. Die Experten der SÜDWESTBANK AG würden in der kommenden Woche eine Seitwärtsbewegung erwarten, da Anleger aufgrund der Unsicherheiten im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt vorsichtig agieren würden. (06.07.2018/ac/a/m)