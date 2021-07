Die Alternative zu dem hybriden System sei eine Architektur, bei der ausschließlich die Banken und andere private Zahlungsanbieter die Einzeltransaktionen aufzeichnen würden und die Zentralbank nur die gesammelten Zahlungsbewegungen zwischen den Dienstleistern dokumentiere. Aus Datenschutzgründen könnte das als die bessere Lösung angesehen werden, aber es würde auf Kosten der Stabilität des Zahlungsverkehrsystems gehen. Die BIZ, so der Eindruck, scheine der hybriden Lösung zuzuneigen und in der Tat spreche vieles für diesen Ansatz.



Apropos Stabilität: Eine häufig geäußerte Befürchtung in Bezug auf CBDC sei die vermeintlich erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Sturms auf die Banken. Die Anleger könnten mit einem Klick das Geld von ihrem Girokonto (auf dem Buchgeld und nicht Zentralbankgeld sei) auf ihr Zentralbankkonto überweisen. Schwierigkeiten bei einer einzelnen Bank könnten damit eine gesamtwirtschaftliche Bankenkrise auslösen. Dafür schlage die BIZ im Wesentlichen zwei Lösungen vor. Erstens, könnte dies über die Verzinsung der Zentralbankguthaben gesteuert werden. Sprich: Mit niedrigeren und notfalls negativen Zinsen würde man Kunden davon abhalten, ihr gesamtes Geld auf das Zentralbankkonto zu überweisen.



Die andere Möglichkeit sei, eine Obergrenze für die Zentralbankgeldkonten einzuführen. Hier werde eine "Overflow"-Lösung vorgeschlagen, so dass bei Überweisungen auf das Zentralbankgeldkonto der Betrag, der das Konto über die Obergrenze bringe, automatisch auf das Girokonto des Kunden übertragen werde. Die BIZ lege sich hier nicht fest, welche Lösung sie bevorzuge. Es werde aber deutlich, dass sie die Verzinsung von Zentralbankguthaben aus geldpolitischen Gründen attraktiv finde. Der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik - hier die zinspolitische Steuerung der Konsumnachfrage und damit letztlich der Inflation - könnte gestärkt werden. In der Tat müsste man nicht warten, bis die Zinsänderung der Zentralbank von den Banken an die Anleger weitergereicht werde, die Kunden würden die Zinsveränderung unmittelbar spüren.



Ein weiteres Thema sei der internationale Zahlungsverkehr. Hier sehe man bei der kontenbasierten CBDC große Vorteile, weil die Konten personenbezogen seien. Kein Land müsse, zugespitzt formuliert, Angst davor haben, dass etwa der kontenbasierte e-Yuan aus China das Währungssystem eines anderen CBDC-Landes kapere. Denn bei personenbezogenen Konten hätten die jeweiligen Zentralbanken volle Kontrolle darüber, welche Überweisungen ins Land kommen und das Land wieder verlassen würden. Gleichzeitig werde auf eine wichtige Schwachstelle des Konzepts verwiesen: Wenn man zwischen wirtschaftlich eng verknüpften Ländern reibungslose Überweisungen ermöglichen wolle, dann müssten die Länder und Zentralbanken bei dem Design ihrer CBDC kooperieren, um die Systeme interoperabel zu gestalten. Erfahrungsgemäß seien derartige Kooperationen schwierig.



Und hier ergebe sich eine gewisse Inkonsistenz in der Argumentation. Denn auf der einen Seite werde beklagt, dass internationale Überweisungen immer noch sehr teuer seien, was etwa Gastarbeiter und den Tourismus betreffe. Viele Menschen hätten zudem keine Bankverbindung und seien vom digitalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Auf der anderen Seite werde aber gegen Stablecoins scharf geschossen, die sich aber unter bestimmten Umständen genau dadurch auszeichnen würden, dass sie über ein Smartphone leicht zugänglich seien und bei einem relativ geringen Kooperationsaufwand sehr günstige grenzüberschreitende Überweisungen erlauben würden. Stablecoins könnten - so die BIZ - nur so gut oder schlecht sein, wie die staatliche Währung, die sie abbilden würden. Sie seien nur ein "Anhängsel" an das bestehende Währungssystem und in keinem Fall ein "game changer". Interessant, denn vermutlich war es die Stablecoin-Initiative mit dem Namen Libra - mittlerweile heiße die von dem Konsortium rund um Facebook geplante Währung Diem - die allein durch ihre Ankündigung das Spiel geändert und die Zentralbanken zum Umdenken veranlasst habe.



Sehr deutlich werde die BIZ auch in Bezug auf Bitcoin. Es sei mittlerweile ja vollkommen klar, dass Bitcoin und andere Kryptotokens spekulative Assets und kein Geld seien, die in vielen Fällen im Zusammenhang mit Erpressersoftware, Geldwäsche und andere kriminelle Tätigkeiten eingesetzt würden. Der Hinweis auf den hohen Energieverbrauch fehle natürlich auch nicht. Äußerst kritisch würden auch die Plattformunternehmen gesehen, die zunehmend in den Zahlungsverkehr eindringen würden. Hier äußere die BIZ die Befürchtung, dass sich einzelne Silos bilden, innerhalb derer ein reibungsloser Zahlungsverkehr funktioniere, die aber den Wettbewerb ausschalten würden. Sie plädiere in diesem Zusammenhang richtigerweise für technische Lösungen über Programmierschnittstellen, die die Interoperabilität verschiedener Systeme und den Austausch von Daten sicherstellen und dadurch eine Monopolisierung verhindern würden. Die Einrichtung derartiger Systeme müssten gesetzlich eingefordert werden.



Insgesamt lasse sich die Argumentation der BIZ zugunsten eines kontenbasierten Zentralbankgeldes, bei dem Banken und andere private Zahlungsanbieter weiterhin die Schnittstelle zu den Nutzern des Zahlungssystems anbieten würden, nachvollziehen. Die schroffe Ablehnung von privaten Lösungen etwa durch Stablecoins, aber auch das Ignorieren des möglichen innovativen Potenzials bei Kryptowährungen offenbare jedoch eine gewisse Verunsicherung in Bezug auf die neuen Technologien. Diese Haltung sei nicht unbedingt im öffentlichen Interesse, das sich die BIZ eigentlich auf die Fahnen schreibe. (Ausgabe vom 01.07.2021) (02.07.2021/ac/a/m)





