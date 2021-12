Belege hierfür seien eine steigende Anzahl an Unternehmen mit datenbasierten Wettbewerbsvorteilen, Plattform-Geschäftsmodellen, wachsenden Quellen wiederkehrender Einnahmen, starken Bilanzen und insgesamt starken EBITDA-Margen (EBITDA: Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen). Sollten Titel allerdings auf oder über dem Basisszenario unserer Analysten notieren, sind wir in Anbetracht dieser Dynamik vorsichtiger geworden, wenn es darum geht, solche Unternehmen zu unserem Portfolio hinzuzufügen, so die Experten von Franklin Templeton.



In 2021 hätten sich der Tech-Sektor und in geringerem Maße auch der Kommunikationsdienste-Bereich besser entwickelt als der Gesamtmarkt. Der Grund für die allgemeine Widerstandsfähigkeit dieser Sektoren sei mehrschichtig: Die Anleger hätten nach Einschätzung der Experten von Franklin Templeton verstanden, dass Technologie das Gegenmittel für viele der pandemiebedingten operativen Herausforderungen gewesen sei. Konkret habe die Pandemie zu verstärkten Investitionen in die Telearbeit, die Cybersicherheit, die Automatisierung und Koordinierung von Arbeitsabläufen, die medizinische Fernbetreuung und Technologien für den Handel geführt.



Die Experten von Franklin Templeton würden jedoch nicht davon ausgehen, dass sich die Anleger vollständig darüber im Klaren seien, was als Nächstes anstehe: Die Pandemie habe Unternehmen, Mitarbeitern, Kunden, Patienten und Studierenden gezeigt, dass sie mit den neuen digitalen Fähigkeiten, die sie sich während der Krise angeeignet hätten, produktiver sein und ein ausgeglicheneres Leben führen könnten.



Angesichts der oben beschriebenen Dynamik würden die Experten von Franklin Templeton nicht erwarten, dass die Welt zu den Regeln aus der Zeit vor der Pandemie zurückkehren werde. Stattdessen würden sie davon ausgehen, dass die Unternehmen das operationalisieren und ausweiten würden, was während der Krise gut funktioniert habe, dass sie das aufgeben würden, was nicht hilfreich gewesen sei, und dass sie diesen Optimierungsprozess fortsetzen würden. Einfach ausgedrückt war die Krise der Anfang der digitalen Transformation unserer Gesellschaft - nicht aber Anfang, Mitte und Ende dieser Entwicklung, so die Experten von Franklin Templeton. Wenn sich dies bewahrheite, dürfte das fundamentale Wachstum, das während der Krise auf bestimmte Unternehmen und Themen beschränkt gewesen sei, sich ausweiten und verstärken, wenn sich die Welt wieder öffne. Und das tue sie. (15.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - COVID-19 hat insbesondere - so viel steht fest - die Geschwindigkeit der digitalen Transformation massiv beschleunigt, so Jonathan Curtis, Portfoliomanager bei Franklin Templeton.Damit sei für viele Unternehmen die Grundlage für ein robustes Wachstum über Jahre hinweg gegeben. Denn die Unternehmen würden, die digitalen Fähigkeiten, die sie und auch ihre Kunden während der Krise erworben hätten, so gut es gehe, ausbauen.