Kurzprofil Digital World Acquisition Corp.:



Digital World Acquisition Corp. (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) ist ein Blankoscheck-Unternehmen. Digital World Acquisition wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Aktientausch, eine Übernahme von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Digital World Acquisition beabsichtigt, sich auf Unternehmen der Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten zu konzentrieren. Das Unternehmen ist nicht geschäftlich tätig und hat keine Einnahmen erzielt. (16.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Digital World Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Digital World Acquisition Corp. (DWAC) (ISIN: US25400Q1058, WKN: A3CYXD, NASDAQ-Symbol: DWAC) unter die Lupe.Die Digital World Acquisition-Aktie lege am Montag den zweiten Tag in Folge zu. Nachdem die Papiere zuletzt von Nachrichten zur Übernahme von Twitter durch Elon Musk profitiert hätten, seien es zu Wochenanfang Unterlagen, die der SPAC eingereicht habe. Sorgen, die SEC könnte den Deal noch gefährden, bestünden jedoch weiter.Rund vier Prozent gewinne die Digital World Acquisition-Aktie am Montag. Bereits am Freitag habe der Kurs acht Prozent zugelegt, nachdem Elon Musk getwittert habe, die geplante Übernahme des Kurznachrichtendienstes sei vorerst ausgesetzt.Der Kursanstieg am Montag sei durch die Meldung ausgelöst worden, dass die Mantelgesellschaft das wichtige S-4-Formular bei der US-Börsenaufsicht eingereicht habe. Unter Anlegern habe die Tatsache für Verunsicherung gesorgt, dass seit der Bekanntgabe der geplanten Fusion mit Trumps Truth Social Ende Oktober 2021 das Dokument nicht eingereicht worden sei. Dazu komme, dass die Untersuchung der SEC zu möglichen Absprachen der beteiligen Parteien im Vorfeld der Bekanntgabe noch nicht abgeschlossen sei.Nachdem der Kurs zuletzt vor allem von externen Faktoren getrieben gewesen sei, liefere Digital World Acquisition nun selbst positive Nachrichten. In trockenen Tüchern sei die Fusion mit Truth Social aber noch lange nicht und auch das Chartbild sei angeschlagen.DER AKTIONÄR bleibt weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 16.05.2022)