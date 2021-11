Tradegate-Aktienkurs Dicerna-Aktie:

33,36 EUR +77,45% (18.11.2021, 18:25)



NASDAQ-Aktienkurs Dicerna-Aktie:

38,05 USD +78,81% (18.11.2021, 18:14)



ISIN Dicerna-Aktie:

US2530311081



WKN Dicerna-Aktie:

A1XCYU



Ticker-Symbol Dicerna-Aktie:

DPL



NASDAQ-Symbol Dicerna-Aktie:

DRNA



Kurzprofil Dicerna Pharmaceuticals, Inc.:



Dicerna Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US2530311081, WKN: A1XCYU, Ticker-Symbol: DPL, NASDAQ-Symbol: DRNA) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Dicerna Pharmaceuticals konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten, die durch Ribonukleinsäure-Interferenz (RNAi) selektiv Gene ausschalten, die Krankheiten verursachen oder zu ihnen beitragen. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dicerna-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Dicerna Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US2530311081, WKN: A1XCYU, Ticker-Symbol: DPL, NASDAQ-Symbol: DRNA) unter die Lupe.Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R) greife nach der US-Biotech-Schmiede Dicerna und lege dafür einen einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag auf den Tisch. Investierte Anleger bzw. Leser des Börsendienstes "Ver10facher" könnten sich auf eine Prämie von satten 80 Prozent freuen.Novo Nordisk biete 38,25 Dollar je Dicerna-Aktie (umgerechnet 33,72 Euro). Damit werde der RNAi-Spezialist mit 3,3 Milliarden Dollar bewertet. Die Vorstellung des Wertes im "Ver10facher" sei bereits Anfang Mai dieses Jahres zum Kurs von 23,85 Euro erfolgt. Im Anschluss habe die Aktie in den Rally-Modus geschaltet, doch gemischte Studiendaten hätten den Titel im Anschluss auf Talfahrt geschickt. Es sei wiederum ein Nachkauf zu Kursen um die 18,00 Euro erfolgt.Die Kursentwicklung der letzten Wochen habe an den Nerven der Anleger gezehrt. Doch die Geduld werde nun belohnt. Erst vor wenigen Wochen habe der "Ver10facher" beim Dicerna-CEO Douglas M. Fambrough nachgefragt, ob das Unternehmen Übernahmeinteresse geweckt habe. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über mögliche Fusionen und Übernahmen. Wir konzentrieren uns darauf, unsere eigenen und Partnerprogramme voranzutreiben", sei der Firmenlenker der Frage ausgewichen. "Ich kann Ihnen sagen, wo Dicerna derzeit steht und Ihnen einige unserer jüngsten Fortschritte in unseren Kern- und Kooperationsprogrammen in der Pipeline vorstellen." (Analyse vom 18.11.2021)Börsenplätze Dicerna-Aktie: