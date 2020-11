Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

34,85 EUR +4,28% (03.11.2020, 12:55)



XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

34,83 EUR +4,59% (03.11.2020, 12:40)



NASDAQ Other OTC-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

38,85 USD +1,70% (02.11.2020)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie Deutschland:

DLG



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol Deutschland: DLG, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete Dialog Semiconductor Plc mit ca. 2.000 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet. (03.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiter-Herstellers Dialog Semiconductor PLC (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol Deutschland: DLG, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Die Aktie des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor könne am heutigen Dienstag kräftige Zugewinne verzeichnen. Auf Xetra gewinne das Papier zur Mittagszeit 4,5 Prozent auf 34,80 Euro. Das Papier profitiere dabei nicht zuletzt von einigen positiven Analystenkommentaren. Zudem würden die Anleger auf gute Ergebnisse hoffen, wenn am Donnerstag die Quartalszahlen veröffentlicht würden.Die Privatbank Hauck & Aufhäuser habe die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Ausblicke anderer Apple-Zulieferer für das vierte Quartal hätten eine positive Vorgabe geliefert, habe Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Entsprechend dürfte sich auch Dialog für das Schlussquartal positiv äußern.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe Dialog Semiconductor vor den vollständigen Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Der bereits bekannt gegebene Umsatz des Halbleiterherstellers habe die ursprüngliche Zielsetzung übertroffen, habe Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem rechne Dialog auch im Schlussquartal mit einer starken Nachfrage nach Wearables wie Computeruhren sowie nach Notebooks und Tablets. Vor diesem Hintergrund habe Sultania sein Bewertungsmodell für die Aktie angepasst.Die Aktie von Dialog Semiconductor habe seit Anfang Oktober deutlich Federn lassen müssen. Dabei sei das Papier auch unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht. Zuletzt habe sich die Aktie aber stabilisieren und wieder den Weg nach oben einschlagen können. Nun notiere der Wert wieder unmittelbar unter der 200-Tage-Linie. Möglicherweise könne der Quartalsbericht am Donnerstag den nötigen Schwung verleihen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: