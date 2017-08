XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (02.08.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie könnte kurzfristig sogar Richtung 44/45 Euro laufen! AktienanalyseLaut Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) momentan für einen Trade sehr gut geeignet.Der Aktienprofi gehe davon aus, dass der Abwärtstrend bei der Dialog Semiconductor-Aktie mit dem guten Ausblick von Apple geknackt werde. Letzten Endes dürfte dann die 42-Euro-Marke, wo die 200-Tage-Linie aktuell verlaufe, angegriffen werden. Dialog Semiconductor sei mit 70 bis 80% Umsatzanteil einer der großen Profiteure eines Superzyklus, wenn er komme, wie es Apple gestern angedeutet habe. Es sei seitens Apple ebenfalls durchgesickert, dass das iPhone 8 eine schnurrlose Ladefähigkeit haben werde. Da könnte Dialog Semiconductor mit an Bord sein, wobei jetzt erste Stimmen laut geworden seien, dass es eine induktive Lösung sein werde.Grundsätzlich werde Dialog Semiconductor von den Verkaufszahlen von Apple allerdings kurzfristig profitieren, denke der Börsenexperte. Langfristig hänge über der Dialog Semiconductor-Aktie das Damoklesschwert, was Modellgenerationen nach 2019 betreffe, wo Dialog Semiconductor Spekulationen zufolge möglicherweise nicht mehr bei Apple dabei sein werde. Das würde natürlich jegliche Erholungstendenzen unterbinden.Momentan sei die Dialog Semiconductor-Aktie für einen Trade sehr gut geeignet. Sie dürfte Richtung 42 Euro und mit ein bisschen Glück vielleicht sogar Richtung 44/45 Euro laufen, so der Aktienprofi.