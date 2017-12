XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG) ist ein Hersteller von anwendungsspezifischen integrierten Mixed- Signal-Schaltungen. Verwendung finden die Produkte von Dialog Semiconductor vor allem im Multimedia- und Hörfunkbereich. Dabei hat sich die Dialog Semiconductor plc. in den letzten Jahren auf die Geschäftsfelder Mobilfunk und Automobil spezialisiert. Dialog Semiconductor ist Zulieferer für Smartphone- und Tablet-Hersteller wie Apple oder Samsung.



Der rechtliche Sitz der Dialog Semiconductor plc. befindet sich in London. Das operative Geschäft wird hingegen aus Kirchheim unter Teck geleitet. Dialog Semiconductor ist im TecDAX gelistet. (05.12.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Am Vorabend habe die Tsinghua University bekannt gegeben, dass sie einen Anteil von sieben Prozent an Dialog Semiconductor aufgebaut habe. Kurzfristig könnte das dem TecDAX-Titel einen Turnaround bescheren. Mittelfristig seien die Aussichten aber durchwachsen.Wenn Chinesen bei einer Aktie einsteigen, sei für Fantasie gesorgt. Im Normalfall komme es dann zu deutlichen Kursgewinnen. Bei dem TecDAX-Unternehmen sei die Lage aus Sicht der Investoren jedoch verzwickt, zumal gleichzeitig Blackrock auf der Verkäuferseite stehe. Neue Fantasie treffe in diesem Fall auf einen Apple-Schock. Denn die Gefahr, dass Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) die Dialog Semiconductor ganz oder teilweise aus dem Lieferantenpool streichen könnte, sei zweifellos da.Eine Entscheidung darüber, ob Dialog Semiconductor bei Apple für das 2019 geplante iPhone an Board sei, dürfte in Q1/2018 folgen. Bis dahin werde zwangsläufig die Unsicherheit substanzielle Kursgewinne verhindern. Wie der US-Gigant sich letztendlich entscheiden werde, sei unvorhersehbar. Ein Votum pro Dialog würde ein Kursverdopplung bedeuten, im Gegenzug ein "No" erneut deutliche Kursabschläge.