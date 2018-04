XETRA-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

17,88 EUR +1,53% (27.04.2018, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Dialog Semiconductor-Aktie:

17,86 EUR +0,52% (27.04.2018, 12:30)



ISIN Dialog Semiconductor-Aktie:

GB0059822006



WKN Dialog Semiconductor-Aktie:

927200



Ticker-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLG



NASDAQ OTC-Symbol Dialog Semiconductor-Aktie:

DLGNF



Kurzprofil Dialog Semiconductor plc:



Die Dialog Semiconductor plc. (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) liefert hochintegrierte standardisierte (ASSP) sowie kundenspezifische (ASIC) Mixed-Signal-ICs, die für den Einsatz in Anwendungen für personalisierte, tragbare und mobile Geräte, das Internet der Dinge (IoT), Solid-State Lighting (SSL) sowie Smart- Home und automobile Anwendungen optimiert sind. Dialog bringt jahrzehntelange Erfahrungswerte in der schnellen Entwicklung von ICs mit und bietet dabei flexiblen und dynamischen Support, in Verbindung mit herausragenden Innovationen und der Sicherheit eines etablierten Geschäftspartners. Mit erstklassigen Fertigungspartnern operiert Dialog nach dem Fabless-Geschäftsmodell. Dialog ist ein sozialverantwortlicher Arbeitgeber, der zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds verfolgt.



Die von Dialog entwickelten energiesparenden Technologien, inklusive des DC-DC Configurable Power Management Systems, liefern hohe Effizienz und bereichern zudem das Nutzungserlebnis des Kunden durch eine verlängerte Batterielebensdauer und einen beschleunigten Ladeprozess für mobile Geräte. Zu Dialogs Technologie-Portfolio gehören ferner Audio, Bluetooth(R) Low Energy, Rapid Charge(TM) sowie AC/DC-Spannungswandler und Multi-Touch.



Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, Forschung & Entwicklung und Marketing. Im Jahr 2017 erwirtschaftete Dialog Semiconductor mit ca. 2.070 Mitarbeitern rund 1,4 Mrd. US-Dollar Umsatz. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard) und ist Mitglied im deutschen TecDAX-Index. (27.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Dialog Semiconductor-Aktie: Für Schnäppchenjäger langsam interessant - AktienanalyseDie Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006, WKN, 927200, Ticker-Symbol: DLG, NASDAQ OTC-Symbol: DLGNF) unter die Lupe.Wie erwartet sei der Rebound des TecDAX-Titels recht schwach ausgefallen, zu schwer würden aktuell die Sorgen um das Apple-Geschäft wiegen. Doch sei deswegen auch das Thema einer Übernahme vom Tisch?Aktuell weise der Analystenkonsens für Dialog Semiconductor noch ein leichtes Wachstum für 2019 und einen fast stabilen Gewinn aus. Auf der Basis errechne sich ein KGV von 7,4. Sollte es dem US-Giganten gelingen, die eigene Chipproduktion plangemäß hochzufahren, dürften diese Schätzungen Makulatur sein.Trotzdem seien die Zahlen interessant. Denn selbst wenn der Gewinn von Dialog Semiconductor aufgrund eines deutlich niedrigeren Apple-Geschäfts um die Hälfte einbreche, wäre der Titel mit einem KGV von 15 nicht unbedingt teuer, falls es dem Management dann gelinge, neue Wachstumstreiber zu identifizieren.Dementsprechend scheine das gegenwärtige Kursniveau, das sich wieder nah am Mehrjahrestief bewege, für Schnäppchenjäger langsam interessant. Im Dezember 2017 habe Tsinghua University aus China den ersten großen Kursrückgang bereits genutzt, um den Anteil auf mehr als 9 Prozent auszubauen - zu deutlich höheren Kursen. Deren Halbleiteraktivitäten unter dem Dach der Tsinghua Unigroup würden massiv ausgebaut, erst vor kurzem hat das Unternehmen ein Investitionsbudget von 60 Mrd. US-Dollar für die nächsten fünf Jahre verkündet.Aber die Anteilsaufstockung im letzten Jahr dokumentiere in jedem Fall Interesse. Risikobereite Investoren können mit Käufen an schwachen Tagen auf dieses Szenario spekulieren, müssen aber eventuell einige Geduld mitbringen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de". (Analyse vom 24.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dialog Semiconductor-Aktie: