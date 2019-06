London-Aktienkurs Diageo-Aktie:

33,255 GBP -0,89% (31.05.2019, 17:35)



ISIN Diageo-Aktie:

GB0002374006



WKN Diageo-Aktie:

851247



Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

GUI



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Diageo-Aktie:

DGEAF



Kurzprofil Diageo plc:



Der Spirituosenhersteller Diageo (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) bietet solche Marken wie Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Bailey's, Tanqueray Gin oder Captain Morgan an. Diageo ist an José Curvo SA, einem führenden Exporteur von Tequila mit Hauptsitz in Mexico, sowie an Moet Hennessy (französischer Hersteller und Exporteur von Champagner und Cognac) beteiligt. Diageo verfolgt die Entwicklung und Produktion von Spirituosen-Marken, die den Großteil aller Diageo-Umsätze ausmachen. (01.06.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Diageo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spirituosenherstellers Diageo plc (ISIN: GB0002374006, WKN: 851247, Ticker-Symbol: GUI, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: DGEAF) unter die Lupe.Getrunken werde immer, laute eine flapsige Börsenweisheit. Dass sie wahr sei, zeige sich an der langfristigen Performance von Diageo. Die Chancen, dass der britische Schnaps- und Bierherstellers an der Börse weiter steige, stünden gerade jetzt gut, wo die Anleger infolge des Zollkriegs sehr nervös seien und lieber in sichere Werte investieren würden.Diageo sei mit 150 Marken im Angebot bestens aufgestellt, um vom Trend am globalen Spirituosenmarkt überdurchschnittlich zu profitieren. Sechs Marken des Marktführers hätten 2016 zu den weltweit 25 umsatzstärksten Spirituosen gehört. Durch geschicktes Kostenmanagement werde Diageo immer profitabler. Und vor dem Brexit habe der britische Konzern keine Angst. "Unsere Lieferketten sind sehr einfach und lokal. Möglicherweise gibt es ja die Chance auf neue Freihandelsabkommen", sage Diageo-Chef Ivan Menezes.Diageo, den Fels in der Brandung, könne offenbar nichts erschüttern. Die Diageo-Aktie bleibe ein konservatives Basisinvestment, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2019)Börsenplätze Diageo-Aktie:Xetra-Aktienkurs Diageo-Aktie:37,705 EUR -0,83% (31.05.2019, 17:35)